Lo scambio di doni tra l’Associazione Nazionale Magistrati e Bonafede inguaierà la giustizia italiana

Manca la consapevolezza, che almeno l’ala riformista e di sinistra della magistratura dovrebbe avere nel suo bagaglio, che la prescrizione non sia un semplice istituto, ma si porti appresso una certa idea del processo in chiave riformista che la sinistra dovrebbe far sua, e che fu sua in tempi non lontani ( il codice accusatorio oggi in vigore fu voluto da un ministro socialista come Giuliano Vassalli).

La ragionevole durata di un processo è il presupposto di una esecuzione della pena coerente con le sue finalità costituzionali, laddove la pena differita e ineluttabile ne costituisce il definitivo affossamento.

James Ford, l’omicida che sul London Bridge salva la vita di coloro che sarebbero altrimenti caduti vittima di un terrorista, è un esempio meraviglioso per un paese dove lui sarebbe stato lasciato “marcire” in galera. E mentre la sinistra tradizionale, inseguendo il populismo politico, definisce, con una infelice uscita di Zingaretti, «stravagante» una civile sentenza della Consulta in tema di ergastolo nell’illusione di salvare se stessa, così la magistratura garantista rischia di svendere inutilmente le sue idee, con lo stesso magro risultato.

Se è concesso ad un avvocato di sinistra un non richiesto consiglio al presidente dell’Anm, sommessamente ricordiamo un altro illustre genovese da lui amato ed evocato nel suo discorso, secondo cui «se c'è una cosa amara, desolante è quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra, un altro movimento moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta». Lui che è un appassionato di De Andrè mi auguro apprezzerà. Anche se lui, Fabrizio, sarebbe stato non tra i velluti e gli stucchi genovesi ma nel fango cogli avvocati, in direzione ostinata e contraria all’aria del tempo.