Ufficiale, gli uomini di Trump svelano che il complotto italiano contro Donald era una bufala

Senonché è successa una cosa straordinaria. Ieri notte il Washington Post ha scoperto che il procuratore speciale scelto con grande cura dall’Attorney General di Trump William Barr, cioè dall’uomo venuto in Italia per farsi dire da Giuseppe Conte e dai nostri servizi i dettagli del complotto anti Trump, e che Conte avrebbe aiutato in cambio del sostegno trumpiano a “Giuseppi” per il governo col Pd e contro Salvini, be’, quel procuratore fidato di Trump che avrebbe dovuto svelare gli altarini degli apparati di sicurezza americani e occidentali e scoprire la persecuzione investigativa nei confronti del presidente ha detto di non avere nessuna prova a sostegno dei sospetti dei conservatori secondo cui il Russiagate sarebbe stato una trappola dei servizi americani e occidentali. «Il suo uomo non ha trovato niente», ha titolato il Washington Post sotto la faccia di Barr.

Non è finita, anche l’ispettore generale del Dipartimento di Giustizia di Trump è interessato al caso e a sua volta ha chiesto alle agenzie di intelligence americane e al procuratore speciale notizie sul fantomatico professore maltese di stanza a Roma, sempre con l’intento di svelare il complotto anti Trump. Solo che le agenzie di intelligence hanno ulteriormente negato che il professor Mifsud fosse un loro asset e, interpellato, il procuratore speciale ha fatto sapere di non aver trovato informazioni che facessero pensare altrimenti. Il rapporto finale dell’Ispettore generale non è ancora pubblico, forse è ancora in bozze, ma le notizie trapelate e scritte nero su bianco dal Washington Post finora sono due: l’FBI ha avuto tutti i motivi di questo mondo per avviare l’inchiesta sui rapporti tra la Russia e Trump (no complotto, dunque) e le accuse al professore Mifsud di essere l’agente occidentale che ha orchestrato un raggiro nei confronti di Trump sono una gigantesca bufala. È vero che i cazzabubboli nostrani adesso hanno il nuovo gioco di società sulla Fondazione Open e che sarà difficile distoglierli dal passatempo preferito, ma se e quando avranno modo di tornare sul fantomatico complotto contro Trump ci sarà molto da ridere.