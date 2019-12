Secondo Yves Mény, l’Italia è allergica ai leader (e questa è una cattiva notizia per Salvini)

Cosa intende?

Nel giro di pochi anni sono stati creati e poi uccisi diversi leader. Penso a Mario Monti, per esempio. Ma anche Silvio Berlusconi, a ben guardare, non è riuscito a imporsi come leader. E dopo ancora, Renzi. Io credo che anche uno come Salvini potrebbe avere difficoltà a tornare al potere con il ruolo che vorrebbe proprio a causa di questo rifiuto genetico della leadership. E i Cinque Stelle esprimono solo una nuova variante del trasformismo italiano, visto che ormai sono assorbiti al sistema. Da queste cose traggo una conclusione che mi affascina sempre.

Quale?

Che il sistema politico italiano è molto debole eppure, allo stesso tempo ha una grande capacità a ingoiare i rospi. Una cosa che in Francia non succede, anzi: sembra l’esatto contrario. In questo momento il sistema politico francese non sarebbe esportabile in Italia e viceversa. Siamo cugini, ma non abbiamo gli stessi gusti in materia di politica.

E la Germania? Prima accennava a un prossimo ricambio generazionale.

Anche la Germania è in crisi. Ma è difficile fare previsioni, si tratta di una situazione inedita. Il sistema tedesco è proporzionale, ma si reggeva su due partiti forti e quindi funzionava come se fosse un sistema maggioritario. Adesso ce ne sono almeno cinque, i grandi si sono indeboliti e sono stati costretti alle Grandi Coalizioni – che sono per natura piene di contraddizioni – senza fornire alternative.

Però il consenso ai partiti di governo è più alto.

Sì, certo. E quello tedesco è anche un sistema più bilanciato, perché il Cancelliere ha molti meno poteri di un presidente francese, per capirsi. E la sua struttura di check and balance consente di restare a galla anche d fronte a tutte le difficoltà. L’unica certezza è che in Europa, dappertutto, il sistema tradizionale dei partiti politici è a pezzi. Sopravvive grazie all’artificialità dei sistemi elettorali, come in Francia e in Inghilterra. Dove viene meno questo artificio, appunto, il sistema scoppia.

E allora: tra dieci anni come sarà messa l’Europa?

Le rispondo con una citazione: come diceva lord Keynes, “nel lungo periodo siamo tutti morti”.

Ma dieci anni non è lungo periodo.

Sono comunque tanti. Ma le rispondo allora con un’altra, di Oscar Wilde: cioè che “le previsioni sono molto difficili, soprattutto per il futuro”.

Non si sbilancia, quindi.

Più che altro bisogna saper distinguere tra la realtà come è e la realtà come vorremmo che fosse. Io spero che l’Europa sopravviva, che si mantenga viva, che non solo resti come è ma anzi vada avanti.

E che annulli i populismi.

A parte quello – certo, comunque. Più che altro il problema è che i governi nazionali non sono d’accordo su quasi niente. Questo è il rischio più forte, cioè che si crei una routine in cui tutti cercano, senza entusiamo, di sopravvivere, senza fiducia né aspirazione a un futuro insieme, a una ever closer union. Allora sì, sarei pessimista.

E potrebbe crollare.

Sarebbe un disastro enorme. Io non credo un istante ai sovranisti o ai nazionalisti, che portano solo a un vicolo cieco. Ma il rischio è concreto.

Non c’è solo l’Europa a rischio: anche la Nato traballa.

Credo che la valutazione di Macron sia giusta. Che uno strumento dei Paesi cosiddetti democratici si presti a combattere i curdi, cioè quelli che ci hanno aiutato a combattere i jihadisti, mi sembra così contrario ai valori di buona fede e fiducia da togliermi ogni speranza. Andare a letto con Erdoğan non è una buona cosa. Il problema è che al momento non abbiamo molte alternative. In Europa le uniche due forze militari di rilievo sono quella inglese e francese. Gli unici che possano fare guerre, anche piccole. E allora l’idea di un esercito europeo, anche se lontana, rimane quella giusta.