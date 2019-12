Il sovranismo energetico e la corsa privilegiata di F2i per accaparrarsi Sorgenia

È ormai cominciato il countdown nella corsa per l’acquisizione di Sorgenia, la società energetica fondata dalla Cir del gruppo De Benedetti e poi finita in mano alle banche, con un debito che ancora oggi tocca quota 800 milioni di euro. Entro il 16 dicembre sono attese le offerte vincolanti per la spa guidata dall’ad Gianfilippo Mancini e dal presidente Chicco Testa. In lizza ci sono A2A, che concorre insieme al gruppo energetico Eph, Iren, Acea, i tedeschi di Rwe ed E.on, e il fondo F2i. E negli ultimi metri della corsa, si gioca di tattica. E a farlo è soprattutto F2i, il fondo di proprietà – tra gli altri – di Cdp, Unicredit e Intesa, della cui partecipazione alla gara si è venuti a conoscenza in ritardo, ma che da subito è sembrato il concorrente favorito per acquisire la società. Salvo poi, a meno di un mese dalla scadenza, far trapelare ai giornali – il Messaggero – di volersi ritirare dalla corsa. Un passo indietro che, secondo gli addetti del settore, sarebbe in realtà un bluff giocato dal fondo per far rilassare gli altri compratori, rendere la gara meno competitiva, e poi tagliare a sorpresa il nastro al fotofinish.

E in effetti nei mesi scorsi F2i è sembrata tutt’altro che disinteressata all’acquisizione di Sorgenia. Anzi, per il fondo infrastrutturale assistito da Mediobanca, in alcuni ambienti si parlava già di «deal fatto» con l’obiettivo di far rimanere la società in mani pubbliche, forse anche per scoraggiare gli altri compratori e portarli a gettare la spugna. Su Sorgenia, oggi controllata dai principali gruppi bancari italiani – Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Ubi e Banco Popolare – si gioca in effetti una partita più complessa. I quattro impianti a gas del gruppo sono tra i più moderni in Europa e saranno tra gli asset chiave nella transizione energetica italiana, tanto da non volerli farli finire in mani private, preferendo così la longa manus statale (che tanto va di moda in questo periodo) rispetto a un possibile investitore, italiano o straniero.

Senza dimenticare che le stesse banche azioniste di Sorgenia finanziano anche il fondo F2i, partecipato per il 14% da Cdp, per il 20% da Intesa e Unicredit e per il 25% dalle fondazioni bancarie (il resto è diviso tra fondi sovrani e casse di previdenza). Tanto da far sorgere il sospetto di una possibile asimmetria nell’operazione, considerato che le stesse banche proprietarie di F2i potrebbero offrire condizioni di finanziamento migliori al fondo infrastrutturale, mantenendo così di fatto il controllo su Sorgenia.

F2i, dicevano i più informati, sarebbe anche il compratore privilegiato per la stessa Sorgenia perché – essendo un fondo – lascerebbe al management piena autonomia decisionale. Al contrario delle altre società private in lizza, che potrebbero non avere bisogno del management di Sorgenia per gestirla.