Guida semplificata per chi non ha capito il problema nel titolo razzista sul Corriere dello Sport

Prima regola.

L’informazione sul colore della pelle di una persona (o sul suo orientamento religioso, o sessuale, o sulla sua condizione economica, o di salute, ecc…) andrebbe utilizzata esclusivamente in contesti dove serve ad aggiungere qualcosa di fondamentale/utile per l’interlocutore. In caso contrario, andrebbe evitata, soprattutto sui mezzi di informazione, per non prestare il fianco a strumentalizzazioni e speculazioni. Esempio. Se si assiste ad una rapina in un negozio e la si racconta alla Polizia, si dirà “ho visto tre persone incappucciate: due bianche e una nera che parlavano una lingua straniera”. L’informazione sul colore della pelle e sulla lingua parlata è fondamentale perché grazie ad essa la Polizia potrà ricostruire meglio l’accaduto e procedere più facilmente all’eventuale identificazione dei colpevoli. Nessuno, in questo caso, potrà dirvi nulla.

Se invece si è un giornalista e si deve raccontare l’accaduto, basterà dire “tre persone hanno rapinato una gioielleria in Centro”. È un’informazione più che sufficiente per raccontare il fatto di cronaca che è la rapina, non il rapinatore. A meno che, appunto, non si voglia fare facili strumentalizzazioni. Le informazioni “tre immigrati” o “un nero e due immigrati” sono superflue. D’altro canto, avete mai letto “uomo bianco con accento veneto rapina una banca” in un titolo di giornale o al TG? Probabilmente no, e se lo avete fatto è stato anche in quel caso una strumentalizzazione, al contrario.

Evitare il superfluo, dunque.