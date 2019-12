Bodo Ramelow, ecco come il socialista ha conquistato la Turingia

L’attuale Turingia, terra al centro geografico della Germania, ricca di foreste e castelli e senza nessuna grande metropoli, fino al 1918 era frammentata in otto piccoli principati, intervallati in più punti da strisce e lembi di territorio prussiano.

Sovrana su questo mosaico di enclavi, exclavi e confini bizzarri, sopravvissuto per accidente della storia alle furie unificatrici dell’Ottocento, era una pletora di teste coronate, ciascuno granduca nel proprio giardino, dalle quali discendono più o meno tutte le case regnanti dell’Europa contemporanea. Va da sé che soprattutto “a palazzo” noblesse oblige ed il sangue blu da mezzo continente periodicamente debba recarsi in visita in Turingia per omaggiare antenati, inaugurare mostre e deporre corone. Ed a fare gli onori di casa in pompa magna non può che essere il successore costituzionale di un granduca, tre duchi e quattro principi: il Ministerpräsident, capo di Stato e di governo dell’odierno Stato libero di Turingia.

Se stessimo alle tessere di partito, questa dei royal tours dovrebbe essere per il Primo ministro di un Land più a sinistra della storia tedesca dal dopoguerra, più una grana che altro, utile magari soltanto per rimarcare in faccia al principino di turno quanto fossero necessarie le ghigliottine. Ma incasellare in stereotipi di partito Bodo Ramelow, vecchio sindacalista classe 1956 e dal dicembre 2014 Primo ministro della Turingia, sarebbe oltremodo sbagliato. A testimoniarlo sono soprattutto gli elettori turingiani, che il 27 ottobre scorso gli hanno tributato un consenso senza precedenti: 31% alla sua Linke, il miglior risultato nella storia del partito in un’elezione su suolo tedesco, e 42,1% nel suo collegio uninominale della capitale Erfurt. Eh sì, Linke, il partito della Sinistra tedesca, avete capito bene. Perché se stessimo agli stereotipi (e a chi li alimenta) il nostro Ramelow dovrebbe essere una specie di estremista anticapitalista. E invece no, lui fa il royal tour col Re del Belgio ed il Principe Alberto di Monaco. E poi il pieno di voti alle elezioni.

All’inizio lo scetticismo sul fatto che la Linke esprimesse per la prima volta il Capo d’un governo statale in Germania è stato grosso… e rumoroso. Pochi giorni prima che Ramelow venisse eletto Primo ministro, nel dicembre 2014, l’allora Presidente della Repubblica Joachim Gauck tuonò contro di lui tutta la sua sfiducia. Ed anche Angela Merkel, ora come allora a capo di un governo insieme alla SPD, criticò aspramente la scelta dei socialdemocratici di formare ad Erfurt un governo assieme alla Linke. Il filo rosso che al di là di contingenze e polemiche della quotidianità politica però unisce Gauck, Merkel e Ramelow è la convinta appartenenza alla chiesa protestante. Già, perché “Bodo il rosso” non solo è un socialista che però non disdegna appuntamenti con la nobiltà, ma è pure un cristiano convinto e osservante che non perde occasione per testimoniare in pubblico la propria scelta di fede. Certo questo fatto non lo ha messo al riparo da critiche aperte da parte di chi è abituato a sentire politici che si professano pubblicamente credenti solamente nella metà destra dello schieramento politico. Ma tale scelta ha probabilmente contributo a dare a Ramelow, che se occorre prende volentieri la parola anche dal pulpito, l’immagine di un vero Landesvater, un governante padre per l’intero Land al di là delle demarcazioni politiche o confessionali.