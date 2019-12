Olga Misik contro Putin: la Russia cambierà, ma servono azioni radicali. Anche a costo di tornare agli anni ’90

Non ha fatto niente di staordinario: ha solo letto la Costituzione in piazza. Eppure il gesto, quasi banale in un Paese sovversivo, in Russia si trasforma in un’azione sovversiva. Soprattutto se avviene durante una manifestazione per le libertà civili (negate) nel Paese, ancora di più se a farlo è una giovane diciassettenne, Olga Misik, che seduta in mezzo a un cordone di agenti, recita a voce alta gli articoli 31 (libertà di associazione), il 29 (libertà di espressione) il 32 (libertà di eleggere e di essere eletti) e soprattutto l’articolo 2, secondo cui «Il riconoscimento, il rispetto e la difesa dei diritti e delle libertà della persona e del cittadino sono un obbligo dello stato».

«Non era un’idea premeditata. Un mio amico era con me e aveva il testo nello zaino. Lo abbiamo fatto d’istinto», spiega l’attivista a Più libri più liberi, rassegna romana della piccola e media editoria, dove è ospite. Per questo semplice gesto Olga Misik è stata fermata, anche con violenza, almeno 11 volte. È stata multata, ha dei processi in corso e per venire in Italia la procedura da seguire è stata difficilissima. «Mi sono spaventata solo una volta: quando ho capito che ci sarebbe stata una procedura penale. Ma adesso so che sarà così, sono pronta ad affrontarlo».

Il suo stupore nell’andare all’estero – è stata in Danimarca prima, ora in Italia – è nel vedere la libertà di cui godono le persone. «Sono stata a un incontro in liceo occupato. La polizia era fuori, mi è sembrato incredibile: in Russia sarebbero entrati subito».

Di fronte a questa differenza tra Paesi, avvertita sempre di più dalla gioventù russa (in particolare metropolitana), le proteste aumentano, insieme al disamore nei confronti del governo di Vladimir Putin. Una frattutra generazionale, insomma, che la riguarda in modo personale: «Mio padre ama più Putin di me», dice. Sembra una battuta, ma è vero. «Col tempo ho dovuto accettarlo. Come lui ha dovuto accettare il fatto che, con il tempo, ho cambiato le mie posizioni». Fino a 15 anni era, come tanti, indifferente alle questioni politiche. Poi qualcosa è cambiato e ha cominciato a interessarsi a tutti i diritti che, notava, le venivano negati.