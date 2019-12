Consiglio alle sardine, meglio restare innocenti che fare le giovanili della Casaleggio

Ora. Che, a giudizio di Santori, Renzi non sia «empatico» (questa parola orribile di cui ormai si fa uso anche dal barbiere) in fondo non è molto rilevante. Opinioni, gusti. Il problema è però che se il giovane Mattia e i suoi amici cominciano a distribuire pagelle sulla base di uno strano metro - «il distacco tra la realtà e la persona che stava sul palco» - non ci siamo proprio. Ma che è questo «distacco» causato dall’assenza di un «filtro» costituito dalla «macchina del marketing commerciale»? Di' che non eri d’accordo e morta lì, evitando casaleggismi in sedicesimo, allusioni a Spectre della comunicazione politica, valutazioni pop su una politica pop.

Chiediamoci perché le sardine abbiano tanto consenso fra i giovani e non solo (si sente anche un odore di ceti medi riflessivi). È perché loro tentano di riportare l’iperuranio avvelenato della politica italiana alla misura delle umane speranze: detta brutalmente, piacciono perché rifuggono dal politichese, dai teatrini, dalle pagelle e dai talk show. La comunicazione è essere loro stessi, sono i loro corpi-sardine nelle piazze. Non è quella di attardarsi nei giudizi su questo o quel leader, che è esattamente il modo di fare politica dei politici. Poi, dopo la grande tappa del 14 dicembre a San Giovanni, verrà il momento di crescere e di far capire cosa concretamente vogliono e quindi anche il protagonismo nelle ribalte televisive. Una preghiera e un consiglio: per ora restate innocenti. Altrimenti «la macchina del marketing» che vi fa paura triturerà anche voi prima che diventiate adulti.