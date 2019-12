Silicon Valley abbiamo un problema: il vostro modello di innovazione è fallito

Martedì scorso ho letto con estremo interesse un articolo firmato dal professor Adam Arvidsson e pubblicato su “Il Foglio Innovazione”. Partendo dal disastroso tentativo di esordire in Borsa di WeWork, che dall’essere una delle start up di maggior valore al mondo si è ritrovata sull’orlo del fallimento, il professore sottopone a un’analisi estremamente critica il modello Silicon Valley che alla luce dei fatti e dei numeri, pur dominando la scena dell’innovazione digitale non genera, o lo fa in maniera scarsa, crescita economica e utili significativi.

Dunque, il sistema start up che avrebbe dovuto creare una new economy fatta da una moltitudine di business sostenibili e innovativi invece ha creato poche società gigantesche con una pessima performance economica. Anche il venture capital, nato per fornire capitali ad alto rischio all’industria dei semiconduttori negli anni settanta, si è evoluto per gestire mercati il cui futuro resta imprevedibile con il risultato eclatante di un approccio “spray and pay” in cui i pochi successi devono bilanciare i molti fallimenti.

In conclusione, da un modello nato per finanziare l’espansione di nuovi mercati, la Silicon Valley si è trasformata in un sistema per l’appropriazione di guadagni finanziari ma che contemporaneamente non contribuisce alla crescita economica reale. Questo perché alla base c’è una mancanza di immaginazione. «Se il modello Silicon Valley si sta esaurendo è soprattutto per questo motivo manca un’idea di che tipo di mondo costruire con le tecnologie digitali, un’idea di un futuro diversa dal presente».