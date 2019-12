Trump non è l’America: negli Stati Uniti, governatori e sindaci continuano a difendere il clima

Tra gli oltre 50 leader mondiali accorsi a Madrid per partecipare alla Conferenza sul Clima (COP25), Donald Trump non c’era. Il 4 novembre scorso, infatti, gli Stati Uniti avevano formalmente notificato alle Nazioni Unite la propria decisione di ritirarsi dagli Accordi di Parigi, intenzione già annunciata dal Presidente dell’“America First” nel giugno 2017 e che entrerà in vigore all’indomani delle elezioni presidenziali, il 4 novembre 2020. Eppure, al posto del Commander-in-Chief – poi volato a Londra per il Summit della Nato –, a urlare al mondo che gli USA “ci sono ancora” è stata la potente Speaker della Camera Nancy Pelosi. «La nostra delegazione è qui per mandare il messaggio che l’impegno del Congresso ad agire sulla crisi è blindato», ha detto l’influente politica americana, accompagnata nella capitale spagnola da 14 deputati democratici.

La partecipazione della Speaker della Camera alla COP25 non è solo il segno che, se il suo Partito riuscirà a riconquistare la Casa Bianca, gli USA rinnoverebbero i propri impegni sul clima e tornerebbero ad incoraggiare le altre nazioni a fare di più. È anche il simbolo di quell'America che, nonostante il Presidente, resta ad ogni modo fedele agli Accordi di Parigi. A livello statale e sub-nazionale, infatti, sono tante le realtà che operano in aperta contraddizione alla linea indicata dalla Casa Bianca. All’indomani dell’annuncio di Trump, un numero senza precedenti di coalizioni formate da Stati, città americane, università, aziende e altre organizzazioni si sono esposte per mandare un messaggio contrario a quello del Presidente. Da allora, quelle coalizioni, tra cui il network “We Are Still In”, sono arrivate a raccogliere più di 3000 firmatari, raddoppiando la propria dimensione. Tra queste realtà, vi è anche “America’s Pledge”, iniziativa lanciata nel 2017 dall’ex sindaco di New York e Inviato Speciale ONU per l’Azione sul Clima, Michael Bloomberg, e dall'ex governatore della California Edmund G. Brown, Jr.. Secondo il report “Fulfilling America’s Pledge” del settembre 2018, gli impegni presi a livello sub-federale sono sulla buona strada per realizzare circa due terzi degli obiettivi fissati negli Accordi di Parigi, anche senza il supporto del Governo federale. La stima è che, entro il 2025, grazie all’impegno di tutte le realtà coinvolte, gli Stati Uniti potrebbero essere in grado di ridurre le emissioni del 17% rispetto al 2005.