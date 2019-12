Un libro. Sei regole. Ecco come diventare un grande leader

Tutti possono diventare un grande manager. E soprattutto, tutti hanno diritto ad averne uno. A dirlo, fin dal titolo, è l’ultimo libro di Victoria Roos Olsson: Tutti si meritano un grande manager: le sei regole fondamentali per guidare un team, edito da FrancoAngeli (2019). Esperta di sviluppo della leadership e consulente per FranklinCovey, la Olsson da più di 20 anni lavora come formatrice, anche per manager di primo livello – cioè professionisti che troppo spesso si ritrovano, dall’oggi al domani, a guidare un team senza avere ricevuto una preparazione specifica.

Per aiutarli ha deciso, insieme ai colleghi Scott Miller e Todd Davis, di raccogliere in un unico volume quelli che, dopo anni di esperienza, interviste, confronti e riflessioni, considera i punti necessari per diventare un bravo leader. Ne ha trovati sei, tutti decisivi. Al primo posto c’è il mindset, la mentalità: chi viene promosso deve cominciare a ragionare in modo del tutto diverso rispetto a come faceva prima. Poi l’importanza di organizzare incontri individuali di confronto con i membri del team. Al terzo posto, la capacità di organizzare la squadra, con incarichi e scadenze chiare. La quarta regola prevede di creare una “cultura del feedback”, una risorsa necessaria per far crescere le persone, mentre la quinta spiega come guidare il team nelle fasi di cambiamento. Infine, il libro insegna il corretto modo di gestire il tempo libero per il benessere psicofisico di tutta la squadra.

Un lavoro importante. Da dove siete partiti?

Lo spunto principale lo ha dato uno studio apparso sulla Harvard Business Review, che ci ha molto colpito. Diceva che i manager, in media, assumono il primo ruolo da leader a 30 anni. Ma non ricevono un training adeguato prima dei 42. Un buco di 12 anni! In quali altre professioni è concepibile che accada? Si può immaginre un medico a cui dicono: “Provi questo mestiere per 12 anni, poi ti diamo la formazione”. Se sarai ancora lì.

Sarebbe impensabile.

Esatto. Per questo i primi destinatari del libro sono proprio loro, i manager di primo livello. Si tratta di figure cruciali per le aziende: mantengono il contatto con i clienti e trasmettono ai lavoratori, anche esterni, la cultura aziendale. Abbiamo pensato a un volume agile, senza tanta teoria ma con le informazioni principali. Un manuale. Doveva essere qualcosa di immediato. È il tipo di strumento di cui, stando a quanto abbiamo capito lavorando, girando per il mondo e incontrando manager per FranklinCovey, si sentiva di più la mancanza.

Al primo posto avete messo il cambiamento di mindset. Perché?

Eravamo tutti d’accordo su quello. Le nostre analisi coincidevano. Tra gli aspetti più critici del diventare leader c’è proprio il cambiamento di paradigma. Il nuovo capo è stato promosso grazie a una mentalità, un mindset, efficace per il lavoro che faceva. È più che naturale che pensi di dover continuare su quella strada. Invece è un errore: nel nuovo ruolo, serve un nuovo atteggiamento mentale. Chi è appena diventato leader arriva abituato a pensare solo a se stesso e al proprio operato individuale. Invece gli si chiede una cosa molto diversa: guidare le altre persone, raggiungere i risultati attraverso di loro, dare i giusti feedback organizzando una squadra.