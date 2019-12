La strategia politica di Zingaretti è un periodo ipotetico del sesto tipo

Parole di cui si sentiva da tempo il bisogno, che nelle ultime righe cedono tuttavia il posto a un’ultima ambiguità (tralascio minuzie stilistiche, come le crisi aziendali che «continuano a esplodere» ma «dovrebbero molto di più influenzare l’agenda», o concetti sfuggenti come l’«attenzione etica» nel costruire invece che nel distruggere, perché è la sostanza che qui ci interessa). L’ultima ambiguità, però, riguarda proprio le due questioni decisive ancora aperte: il giudizio complessivo sul governo e la concreta possibilità di una coalizione Pd-M5s alle prossime elezioni. Questioni su cui Zingaretti si esprime con una curiosa forma di condizionale ricorsivo, una sorta di matrioska degli auspici: «Auspichiamo di poterlo fare dentro una alleanza larga che sarà vincente solo se [1] capace di dimostrare di essere utile all’Italia, a sostegno di un governo che ha un senso solo a condizione [2] che interpreti questo sentimento positivo e di riscatto che sta crescendo nel Paese».

Non è facile calcolare esattamente la probabilità che questo governo abbia effettivamente un senso, ipotesi evidentemente azzardata per lo stesso autore della lettera, che non a caso la subordina a quello che in logica si chiamerebbe forse un doppio bicondizionale, e in linguistica, verosimilmente, un periodo ipotetico del sesto tipo.

Motivo di più per attendere con ansia la risposta di Luigi Di Maio.