Esposti e denunce di dissidenti ed ex deputati grillini contro il metodo Casaleggio

Tra due settimane il Parlamento si esprimerà sul futuro assetto della Privacy. E su questo il parlamentare di di Fratelli d'Italia ha una stoccata per Luigi Di Maio: «Se è vero che Casaleggio ha un conflitto di interessi, allora abbiamo un grande problema. Di Maio faccia il capo politico, non lasci nelle mani di un imprenditore scelte così delicate, a maggior ragione perché quell'imprenditore lavora sulla rete e con i dati».

Di conflitti di interesse e di controllo da parte della "casa madre”, la senatrice Elena Fattori, uscita appena un mese fa dal Movimento, se ne intende. E sul ruolo di Casaleggio rivela un particolare inedito.

Racconta che il figlio di Gianroberto controllava le donazioni fatte dai parlamentari alle iniziative locali del Movimento. E ciò, dice la Fattori, «accadeva prima della rifondazione, quando Davide non aveva ufficialmente alcun ruolo nel partito. La cosa mi sorprese molto perché mi accusò di non aver versato nulla per un'iniziativa nel mio territorio. Contestai questa sua ricostruzione, ottenni solo di essere messa ai margini».

L'attacco di Elena Fattori è ad alzo zero: «Il M5S è stato rifondato nel 2018 da un lobbista, Davide Casaleggio». E aggiunge: «Tutto si è svolto in gran segreto, come fosse un affare privato». Fattori non è sorpresa della profilazione: «Certo, se la stima di Rizzetto sulla possibilità che il 40% dei parlamentari potrebbe essere stato profilato da Casaleggio fosse confermata da un'indagine indipendente sarebbe uno scandalo».

E conclude: «Il punto è che questo controllo sulle candidature e sugli eletti non aveva come scopo di evitare di imbarcare impresentabili, anzi quegli impresentabili sono stati candidati ed eletti».