Ecco perché gli italiani invocano l’uomo forte (c’entrano i gusti di Salvini e Di Maio)

Da dove viene questo desiderio di Uomo Forte, questo 48 per cento di italiani (Rapporto Censis) convinto che al Paese serva un Vladimir Putin, un Bashir al-Assad, un Kim Jong-un, insomma un padre-padrone che governi “senza doversi preoccupare di Parlamento ed elezioni”? Chi e come ha convinto metà dell’opinione pubblica del Paese che l’autocrazia sia preferibile alla democrazia? Se non ci fosse di mezzo la vita dei nostri figli verrebbe persino voglia di accontentare questi dissidenti al contrario, e di dirgli: prego, accomodatevi. Fatevi un giro sulla giostra autoritaria, modello Tayyip Erdoğan o anche Viktor Orbán, e scoprite il fascino – per citare un esempio – di fare straordinari fino a 400 ore che però saranno pagati fra tre anni (Ungheria) o di uscire la sera in città dove si può essere picchiate per un abbigliamento giudicato sconveniente (Turchia).

E tuttavia questa larga convinzione non può essere liquidata con una battuta. Il 48 per cento è un numero enorme, difficile da giustificare solo con la penetrazione del messaggio sovranista, col successo del salvinismo che “i pieni poteri” li ha chiesti esplicitamente e in pubblico, né con la tiritera del ritorno al fascismo.