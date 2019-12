Ecco il governo dei lasciati (si parla d’amore, non di potere)

Questi qua un pochino più presentabili che ci governano in maniera del tutto casuale, e volubile come e più di un oroscopo, sono soli o in coppia disfatta, d’accatto, nascosta quando non proprio segreta. Natalia Aspesi a febbraio aveva scritto che avevamo il governo più misogino di sempre e non aveva torto, adesso invece abbiamo il governo più single di sempre, single in un modo che è una misoginia un po’ peggiore, cioè in quel modo conseguente a quello che una volta disse la prima grande ex di Di Maio, Giovanna Melodia: «La politica ha contribuito a farci lasciare». Dopo di lei arrivò l’attuale, Virginia Saba, che nelle didascalie delle foto è ancora «la ex cestista di Cagliari, oggi assistente parlamentare» e in concomitanza con lei spuntò fuori anche la nuova ragazza di Matteo Salvini, Francesca Verdini, che nei giorni scorsi, poverina, siccome ha camminato per qualche metro in centro a Roma tenendosi la pancia, è stata data da alcune riviste di gossip come incinta al 90 per cento.

Ed era parecchio che non si sentiva parlare di lei, così come è da tanto che non si sente niente venire da Saba, forse da quando vennero entrambe impiegate nel folle susseguirsi di fotoromanzi su Chi, quella trentina di giorni che ricorderemo sempre, nella storia della Repubblica, come il mese dell’ostensione della fidanzata (ricordiamo le sequenze maggiormente meritevoli di menzione: Di Maio e Saba che limonano in un parco mentre a mezzo metro da loro passa quello che Carrie Bradshaw chiamava un topo travestito e cioè uno scoiattolo; Salvini e Verdini che escono dal cinema senza tenersi per mano, avendocele tutte impegnate a portar via con sé cartoni di pop corn).

Si sono lasciati o starebbero per lasciarsi Giuseppe Conte e Olivia Paladino, la sua signora, tecnicamente la nostra First Lady da parecchi mesi (fate il suo nome all’Autogrill e in risposta avrete il suono di una mosca, proprio come quando nominate uno scrittore italiano da classifica, però oltre il terzo posto). Nell’ultima foto che li vede insieme, pubblicata su Oggi, camminano uno di fianco all’altro, lui molto Adam Driver, lei un po’ Scarlett e un po’ Giorgia Meloni, però composta e fredda e impenetrabile ma pure assai incazzata, e lui porta la spesa mentre lei no, lei porta solo il broncio (e un paio di bellissimi orecchini su dolcevita; chez Conte’s gli armadi devono essere molto felici, e belli).