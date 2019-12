Non si governa in streaming: litigate, se volete, ma non in favore di telecamera

La comunicazione del governo più che a Rocco Casalino sembra in mano a Leopold von Sacher-Masoch, il giornalista-scrittore dell’Ottocento da cui deriva il termine masochismo. Mai si era visto un governo esibire le proprie debolezze, le proprie manie, le proprie paure come il Conte bis. Questo governo pare provi il piacere proprio del masochismo a ostentare le sofferenze, a godere dei dolori e a mostrare in pubblico i problemi, invece di risolverli. Tanto che quando i problemi scarseggiano, c’è sempre qualcuno che ne inventa di nuovi, in un girotondo schnitzleriano o in una danza macabra che nemmeno Strindberg: sempre dalle parti dell’irrrazionalismo siamo. È come una droga: hanno bisogno di guai, per tirare avanti.

Prendiamo la giornata di ieri. Intanto è singolare che si sia tenuto un vertice la mattina dopo un vertice della sera prima: ci si tiene - evidentemente - a rendere il più evidente possibile che si sta ancora litigando sul bilancio. E questo peraltro in contrasto con lo spin chigiesco che attenuava le tensioni sulla giustizia (Repubblica e altri ci sono cascati, in effetti). In secondo luogo, si sono mostrate le immagini funeree di un vertice delle mitiche “delegazioni”, termine resuscitato dagli annali della Prima Repubblica, con tanto di Casalino assiso fra il premier e il ministro dell’Economia, giusto per far capire chi comanda. Facce in cagnesco, manco un sorrisetto di circostanza - la prossima volta chiamate Paola De Micheli, molto incline al buonumore, e poi tutti uomini, tranne Cecilia Guerra e una Teresa Bellanova rannuvolatissima. La stessa Bellanova che a un certo punto, lancia in resta, si è alzata e se n’è andata. Brutta cosa. Anni fa era Mastella a fare sempre così: ma lui si fermava prima della soglia e tornava al tavolo.