Altro che Clásico, il derby più combattuto è l’Old Firm tra Rangers e Celtic

La domenica mattina i traghetti che collegano l’Irlanda del Nord alla Scozia sono quasi sempre mezzi vuoti. Di solito, i pochi passeggeri che salpano da Belfast all’alba di un giorno festivo vanno a trovare i parenti in Scozia. Per almeno tre domeniche all’anno, però, i viaggiatori sono così tanti da costringere le compagnie navali a triplicare le corse per permettere a tutti di salire a bordo ed andare ad assistere al derby più infuocato del Regno Unito, l’Old Firm tra Rangers e Celtic di Glasgow. Non sono solo i 3 punti a spingere migliaia di irlandesi in Scozia. In campo si combatte (spesso letteralmente) per affermare due identità opposte: protestanti contro cattolici, unionisti contro repubblicani, conservatori contro socialisti.

Quella dell’Old Firm è la storia di una rivalità calcistica senza eguali, che trae origine da un divide religioso unico al mondo. Da un punto di vista politico e sociale, solo il Clásico tra Real Madrid e Barcellona si avvicina al derby di Glasgow, senza però averne la stessa carica emotiva, generata dallo scontro tra due comunità “nemiche” che vivono nella stessa città. Una rivalità extra-sportiva da cui è nato un dominio calcistico senza eguali nel football moderno: Rangers e Celtic si spartiscono la vittoria della Scottish Premier League dal 1984, da quando cioè l’Aberdeen - allenato da un ancora sconosciuto Alex Ferguson - vinse il campionato.

L’anno scorso, il Celtic di Neil Lennon si è laureato campione di Scozia per l’ottava volta consecutiva, firmando il domestic treble (campionato, coppa di Scozia e coppa di Lega) per il terzo anno di fila. In questa stagione, però, i Rangers sembrano finalmente in grado di interrompere il dominio dei rivali cittadini grazie ai gol del centravanti colombiano Alfredo Morelos e, soprattutto, alla mentalità vincente portata in dote dal nuovo tecnico dei Bears, l’ex capitano del Liverpool Steven Gerrard.

Questo duopolio calcistico non riguarda il solo aspetto sportivo ma condiziona l’intera società scozzese, come dimostrano gli scontri delle settimane scorse a Glasgow in occasione di una delle tante manifestazioni in favore dell’unità irlandese. La polizia in assetto anti-sommossa è intervenuta nelle vie attorno a Parkhead, lo stadio del Celtic, per dividere la fazione repubblicana dai contro-manifestanti unionisti. Gli scontri - che il Primo Ministro scozzese Nicola Sturgeon ha definito “inaccettabili” - hanno riacceso le fiamme di un fuoco mai completamente spento, quello del settarismo che da un secolo e mezzo divide il paese.