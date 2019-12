Quale che sia il giudizio sulla genesi di questa situazione e le relative responsabilità, è difficile non convenire sulla diagnosi. Impietosamente illustrata da quella che potremmo considerare come l’ultima lastra del Pd: la foto di Nicola Zingaretti in camice e cappellino bianchi, accanto a una gigantesca scatoletta di tonno Callipo, con marchio bene in vista e candidato omonimo al fianco, orgogliosamente twittata dallo stesso segretario del Pd. Con un effetto persino peggiore della sfortunatissima foto di Narni, a metà tra la pubblicità progresso della Tv delle ragazze e il Woody Allen travestito da spermatozoo in «Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul sesso». La diagnosi, comunque, è presto fatta: la verità è che i cinquestelle hanno aperto il Pd come una scatoletta di tonno. E tutti noi abbiamo improvvisamente scoperto che era vuota.

Inutile declamare per l’ennesima volta il catalogo dei cedimenti democratici ai grillini, aggiornando ogni mattina l’interminabile elenco dei provvedimenti (questa volta, per brevità, ne metterò solo le iniziali: r.d.c., q.c., t.d.p.), dei capricci (anche con conseguenze tragiche, come il no allo scudo penale sull’Ilva), delle insensatezze (vedi il penoso balletto sul Mes di questi giorni) che i democratici hanno ingoiato senza fiatare.