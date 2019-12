Romano Prodi si sbilancia: meglio il maggioritario. Il governo? Durerà fino a quando non ci saranno incidenti

Facile a dirsi. Sul come, il professore non si dilunga più di tanto. Anche perché i temi affrontati sono numerosi: la crescita del gigante cinese, («l’avevo già avvertita nella sua potenzialità alla mia prima visita, nel 1984, quando ero presidente dell’Iri»), le ipotesi di scontro militare con gli Stati Uniti, analizzate secondo lo schema “potenza stabilizzata” contro “potenza crescente”, «sul modello di Sparta e Atene», segue la guerra libica, giudicata assurda («Mai visto un Paese che appoggia una guerra contro i propri interessi») e più in generale il destino dell’Africa. E infine la crisi globale delle democrazie, caratterizzata dalla tendenza «alla delega all’uomo forte». Cosa in atto«nelle Filippine, in India, in Cina. Anche negli Stati Uniti». Argomento che conduce, dopo una rapida sosta sul caso Macron e la rivolta dei pensionati, agli argomenti più caldi. La politica interna italiana, dove non c’è (più) l’uomo forte, ma si è imposto il modello della coalizione.

«È nomale», spiega. «O c’è una legge che, in modo artificiale, crei un governo di maggioranza, come in Francia o in Inghilterra, oppure nel quadro politico attuale si può solo prendere la strada della coalizione», di cui lui – ricorda – è un grande esperto. «Potrei insegnare Scienze della Coalizione», ride.