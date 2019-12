Dalla Nutella a quota 100, dall’euro al Jobs act, ecco svelata la grande bufala di Salvini pro business

Bisognerà smetterla, una volta per tutte, di credere che Matteo Salvini sia un politico pro business. Salvini è un politico anti business. Esattamente come Luigi Di Maio, Salvini è un facilitatore della decrescita felice, anche se non lo dice. Il caso Nutella è l’ultimo esempio: dire che non mangia Nutella perché le nocciole non sono italiane è una scemenza rivelatrice della visione economica declinista della Lega che evidentemente vorrebbe una Ferrero piccola e autarchica e non la potenza da oltre dieci miliardi di euro di fatturato quale è. Tra l’altro, la Turchia produce quasi il 75 per cento delle nocciole del mondo e buona parte dei noccioleti turchi che servono la Ferrero per produrre la Nutella e i Rocher sono di proprietà dell’azienda italiana, non sono turchi. Salvini è il primo esempio di politico sovranista che auspica l’imposizione di dazi alle aziende italiane, ammesso che sappia che cosa sono i dazi. Salvini è un Trump con la lungimiranza di Toninelli e il senso di responsabilità di un adolescente.

A confermarlo non c’è solo la Nutella, ovviamente, a favore della quale peraltro qualche anno fa aveva sguainato la spada tipo Alberto da Giussano con la quale era pronto a invadere la Gallia di Ségolène Royal perché la socialista francese si era permessa di criticare la crema da spalmare allora considerata made in Italy. Sulla Nutella, Salvini qualche giorno fa ha anche fatto un TikTok per testimoniare il successo dei nuovi biscotti Ferrero, evidentemente perché la Bestia di Luca Morisi gli aveva detto che il nuovo prodotto con Nutella era trend topic. In serata, sempre perché Morisi deve aver valutato il sentiment sulla rete è arrivato il dietrofront nutelloso e chi se ne importa della tonda gentile del Piemonte.

Certo, c’è sempre una componente fumettistica in tutto quello che fa Salvini, dalle buffonate sul Dio Po al cuore immacolato di Maria, e a voler essere seri non dovrebbe essere preso sul serio, ma non siamo un paese serio e non viviamo in un’epoca seria, al contrario siamo nel tempo in cui qualunque cialtrone scenda in campo di qua e di là dell’Atlantico raccoglie applausi e consensi popolari.

Una valutazione sine ira ac studio delle sue proposte economiche quindi va fatta e, nonostante la narrazione di un Salvini filo industriale, la verità è che Salvini è una catastrofe per chi produce.