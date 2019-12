Esiste una spesa pubblica buona. Ma questa legge di bilancio se l’è dimenticata

Lo scorso 7 novembre, su Repubblica, c’è una bella intervista di Francesco Manacorda a Joseph Stiglitz, nella quale il premio Nobel parla della necessità di «aggiustare il capitalismo» . Alla domanda su quali possano essere gli strumenti per farlo e su chi debba farlo, risponde che «devono farlo gli Stati, e dalla cassetta degli attrezzi devono tirare fuori norme forti che limitino lo strapotere delle aziende; investimenti pubblici per le infrastrutture e che in generale aumentino l’efficienza e la produttività dell’economia».

Una risposta che è al tempo stesso una domanda: di un ruolo “forte” per lo Stato, come regolatore, investitore e redistributore, ponendo l’accento sugli investimenti pubblici, per le infrastrutture e per l’aumento dell’efficienza dell’economia. In altri termini un ruolo chiave per la spesa pubblica “buona”, stimolo per lo sviluppo di un Paese.

Se guardiamo alla Legge di Bilancio, alla ricerca di interventi su questo punto, le proposte di revisione della spesa si sostanziano in riduzioni degli stanziamenti per i Ministeri, parametrizzate ai livelli di spesa degli anni precedenti, senza accenni a progetti di riforma strutturale né ad azioni di monitoraggio dell’evoluzione delle diverse voci di spesa, volte ad individuarne i punti di forza e le eventuali sacche di inefficienza, in ottica di valutazione degli interventi e del loro successivo miglioramento.

A questo proposito tornano alla mente i lavori della Commissione per la verifica dell’efficienza e della produttività della spesa pubblica, meglio nota come commissione Steve che, già nel 1982, evidenziava con forza il ruolo di stimolo alla crescita e allo sviluppo proprio della spesa pubblica, quale elemento positivo e preponderante rispetto agli aspetti negativi ad essa collegati, enfatizzando al contempo la necessità di mettere in campo, da parte del governo, interventi volti alla razionalizzazione e all’efficientamento della stessa.