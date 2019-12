Anche la Bestia di Salvini ha problemi seri con i dati degli utenti (e il Garante indaga)

Il modus operandi è più o meno lo stesso: creare engagement sui social network, fidelizzare l’utente-elettore, fare man bassa di dati dei profili, prendendosi anche quelli degli amici collegati. Dopo il caso sollevato dall’articolo di Nicola Biondo su Linkiesta, nel quale grazie alle rivelazioni dell’ex dipendente della Casaleggio Associati, Marco Canestrari, è stata fatta chiarezza sui metodi di accesso irregolare ai dati di utenti Facebook da parte del blog di Beppe Grillo, ora è il turno del noto concorsone “VinciSalvini”.

Il sistema di engagement escogitato dal team digitale di Salvini è oggetto di «un procedimento per l’adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori» istruito dal Garante della privacy in merito all’utilizzo e allo stoccaggio dei dati sensibili degli utenti.

Lanciato sulle pagine ufficiali dei principali social del leader leghista, il gioco consisteva nel mettere “mi piace”, metterne tanti e metterli velocemente. Cosa c’era in palio? Ogni giorno la foto del seguace più solerte veniva diffusa sui canali social di Salvini (che ai tempi contavano sei milioni di follower), e poi una telefonata con il leader e, ogni settimana, un caffè di persona.

Insomma, un modo come un altro della comunicazione salviniana di fare propaganda, ma anche di prendersi i dati dei profili Facebook. Dalle email dei più stretti collaboratori del leader della Lega, pubblicate a marzo del 2018 da Repubblica, è emerso che il “VinciSalvini” in realtà serviva a creare un database con le informazioni non soltanto di chi aveva legittimamente aderito all’iniziativa, ma anche di tutte le liste di amici e contatti degli aderenti senza alcun consenso informato. Stando a quanto scritto, inoltre, l’obiettivo finale sarebbe stato quello di un accesso ai profili Facebook per una propaganda mirata. Non a caso, la prima edizione del concorso è stata lanciata nel 2018, mentre la seconda nel mese di maggio di quest’anno, entrambe a ridosso del voto, prima politico e poi europeo.