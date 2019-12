Ecco perché investire in azioni non è rischioso quanto sembra

Capita di frequente che chi è alle prime armi con il mondo azionario tema l'idea di investire in azioni. Questo perché storicamente perché i mercati azionari sono stati bollati come rischiosi, vista la frequente volatilità dei titoli. In realtà, il mercato degli investimenti in azioni, piuttosto che in obbligazioni, è anche quello che ha portato nel tempo più guadagni nelle tasche di chi ha scelto di rischiare.

