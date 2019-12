Con lo smartphone o il computer: tutti possono donare energia per fare crescere la scienza

Sei un donatore di sangue? Hai firmato per lasciare i tuoi organi ad altri al momento del tuo trapasso? Insomma, ti reputi – e sei – un cittadino o meglio, un essere umano, sensibile alle sorti dei tuoi simili? Bene, sai qual è il prossimo passo degno di condivisione e meno impegnativo della donazione di sangue e soprattutto meno definitivo della donazione dei tuoi organi post-mortem? Il «donatore di energia»!

In che senso?

Nel senso che con quasi quattro miliardi di utenti Internet e una media di tre dispositivi per utente a livello globale, esiste una quantità enorme di potenza di elaborazione non sfruttata che potrebbe essere utilizzata per la ricerca scientifica. Il principio è semplice: mettere in rete e coordinare fra loro tantissime memorie singole dei nostri device per formare un calcolatore collettivo che sfrutta il potere del calcolo distribuito e può lavorare su innumerevoli progetti. Per far dialogare milioni di computer nel mondo è necessario un software libero e una piattaforma che coordina milioni di donatori di energia nel mondo.

Questa realtà esiste e si chiama BOINC (Open Infrastructure for Network Computing), ha sede a Berkeley, e attualmente conta 178.417 utenti che offrono volontariamente il loro potere di calcolo inutilizzato per vari progetti scientifici. Lo scenario è già più che concreto, basti pensare ai nostri dispositivi e ai loro tempi di inattività che invece potrebbero essere utili, ad esempio, per contribuire a trovare una cura per il cancro o per l’Alzheimer. Quindi, viene da sé, lo slogan: meno social media, più tempo per l’umanità.