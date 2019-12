Sfogliare il 2019 con il libro dell’anno Treccani: è andata meglio di quanto pensassimo

Un anno per tanti versi sorprendente, questo 2019. Un anno che ha smentito gli oroscopi più nefasti – non solo degli astrologi, ma anche dei politologi e dei demagoghi. Tutti si aspettavano lo sfaldamento dell’Unione europea, e le elezioni di maggio hanno segnato una battuta d’arresto per i partiti sovranisti, che restano in minoranza nel parlamento di Strasburgo (anche se abbastanza forti da rendere la vita difficile alla nuova commissione), la fiducia nell’euro è ai massimi storici, mentre la Brexit, invece della Ue, sta mandando in frantumi il Regno Unito.

Tutti pronosticavano il tramonto delle democrazie parlamentari, e invece gli autocrati o aspiranti tali hanno cominciato a subire i primi colpi: Budapest e Istanbul espugnate dagli oppositori di Orbán e di Erdoğan, Hong Kong in rivolta contro il regime cinese, Maduro sempre più isolato in un Venezuela diviso e alla fame, Trump a un passo dall’impeachment per l’Ucrainagate, Boris Johnson più volte stoppato da Camera dei Comuni e Corte Suprema. E qui da noi, infine, il tonfo agostano di Matteo Salvini che non ce l’ha fatta – per il momento – a ottenere i pieni poteri.

Ancora: tutti lamentavano lo scarso coinvolgimento politico dei giovani, impegnati solo a farsi selfie su Instagram, ed ecco che loro, la Generazione Z, i post-Millennials rispondono all’appello della sedicenne Greta Thunberg e occupano le città per chiedere ai governi di fermare il cambiamento climatico. E pazienza se qualche gufo li chiama, spregiativamente, “gretini”.

Naturalmente non sono mancate le brutte sorprese, le delusioni e le conferme di tendenze già in atto, e anche di queste dà conto il Libro dell’anno. Più una conferma che una sorpresa è la questione (irrisolta) dei migranti e dei rifugiati. Da un lato quasi 26 milioni di persone nel mondo costrette a lasciare le loro case a causa di conflitti, persecuzioni o emergenze ambientali. Dall’altro gli abitanti dei paesi sviluppati e del nostro in particolare, atterriti dallo spauracchio della presunta “invasione” e sedotti dagli slogan sui porti chiusi e i “vicescafisti”.