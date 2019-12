Angeli e demoni, Mafia capitale, Mensa dei poveri: proposta contro il marketing delle indagini giudiziarie

Borsa

Ecco perché investire in azioni non è rischioso quanto sembra

Storicamente, l’idea degli investimenti in azioni è stata bollata come una pratica potenzialmente molto pericolosa per i propri risparmi, a causa della volatilità che la caratterizza. Ma se il rischio è ben gestito, può portare anche molti guadagni. Ecco come farlo in tranquillità