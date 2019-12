Il New York Times celebra la nuova scena letteraria femminile e italiana

È una sensazione comune. La condivide la stessa Raimo, che spiega come fino a poco tempo fa «ci fosse l’idea che un romanzo scritto da una donna, o su una donna, non potesse essere universale». E non è più così».

Anzi, metà dei 20 top best-seller della fiction italiana sono opere femminili. E anche i temi si impongono: ad esempio il rapporto madre-figlia, ora considerato dalla critica e indagato in opere di qualità come l’Arminuta di Donatella di Pietrantonio (in inglese A Girl, Returned), o La straniera di Claudia Durastanti, sulla sua famiglia disfunzionale divisa tra Brooklyn e l’Abruzzo, o ancora il romanzo di Nadia Terranova Addio fantasmi, in cui si racconta il doloroso viaggio verso casa per trovare la madre di una donna ormai trentenne. Il loro successo, oltre che per i meriti impliciti, è attribuito alla maggiore apertura dei lettori giovani, per i quali è normale considerate autorevoli «scrittrici come Jennifer Egan o Zadie Smith». Loro – sembra suggerire il New York Times, ma non è l’unico – ne sarebbero le omologhe italiane.

Insomma, può essere tutto merito di Elena Ferrante e del suo dirompente successo (quello che gli americani chiamano Ferrante Effect), oppure dipendere da un cambiamento più profondo della società, come suggerisce Igiaba Scego, scrittrice italo-somala, autrice di Oltre Babilonia (in inglese Beyond Babylon), fatto sta che la letteratura femminile sta venendo scoperta, o riscoperta. Insieme alla new wave delle nuove scrittrici, riemerge anche quella old, cioè le classiche: ed ecco edizioni tradotte di Natalia Ginzburg, come quella del 2017 di Lessico Famigliare (Family Lexicon) e quella nuovissima dell’Isola di Arturo, di Elsa Morante (cui dice di ispirarsi Elena Ferrante), che diventa Arturo’s Island.

In tutto questo, oltre al nuovo stile, chiaro e lontano dall’autoreferenzialità di certe opere letterarie considerate alte, fa notare Elisa Gambaro, studiosa di Letteratura all’Università di Milano, c’è anche il successo commerciale. Da un lato, la prova definitiva del valore dei libri scritti. Dall’altro, almeno per certa critica, il segno di una qualità popolare e bassa. Eppure «le donne tendono a essere meno autoreferenziali perché sono meno abituate a mettersi al centro del mondo», spiega al Nyt la professoressa di Letteratura Contemporanea all’Università per Stranieri di Siena Daniela Brogi. E hanno sviluppato un tipo di linguaggio che le renda più comprensibili – che è anche più semplice da tradurre – proprio perché sono sempre ignorate.

Questo spiega la novità. Questo spiega il successo. E, come fa da un po’ di tempo, spiega anche il cambiamento.