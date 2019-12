I cinque locali dove si mangia il miglior ramen di Milano

Pensate ancora che mangiare giapponese significhi stuzzicare bocconcini di riso e pesce? Pensate di essere alla moda solo perché la sera andate a mangiare sushi? Ancora pensate che mangiare crudo sia il modo migliore per riciclarvi come esperti intenditori della cultura nipponica? Oppure pensate che il brodo sia un cibo da assumere solo in caso di malattia? In tali casi, avete certamente qualcosa da rivedere nelle vostre convinzioni. Sicuramente vi siete persi una novità fondamentale nei trend del cibo esotico degli ultimi anni: parliamo del ramen, uno dei piatti più identitari della gastronomia giapponese, un brodo o zuppa di spaghetti che si serve bollente.

Come spiega George Solt, professore di storia alla New York University, «il ramen delle origini è una zuppa cinese che arrivò in Giappone con i commercianti cinesi nel diciannovesimo secolo». Il periodo dopo la Seconda guerra mondiale fu un momento cruciale per la diffusione del piatto: «Quando gli Stati Uniti occuparono il Giappone – racconta Solt – importarono ingenti quantità di grano. Il motivo è semplice: era un modo per contenere il comunismo. Più il Giappone soffriva di carenze alimentari, infatti, più persone gravitavano verso il Partito Comunista. Fornendo il grano necessario per preparare i ramen – racconta Solt nel volume The untold history of ramen: how political crisis in Japan spawned a global food craze – l’America ha vinto la Guerra Fredda, in un certo senso».

Il ramen si diffonde rapidamente dagli anni ’50 ai ’70: economico e nutriente, è diventato il piatto del popolo per eccellenza quando, nel 1958, Momofuku Ando ne inventò la versione istantanea, realizzata con spaghetti e condimenti disidratati. L’instant ramen è stato recentemente riconosciuto come l’invenzione giapponese del XX secolo.

«Il successo nazionale degli anni ’80 e ’90 – continua Solt – porta all’apertura di musei dedicati al ramen (come quelli di Yokohama e Ikeda). E perfino alla realizzazione di videogiochi legati al ramen. L’ultimo passo verso il successo universale del piatto si compie con l’“abbraccio” americano della cultura giapponese. Lo dimostra il culto maniacale che, a New York, circonda le ciotole di ramen da sedici dollari servite dal famoso chef David Chang».