Il lamento orgoglioso, romantico, spavaldo e scazzato degli Who (sono tornati, sono sempre loro)

Con l’album che porta soltanto il loro nome, il primo in 14 anni e il quarto negli ultimi 40 (parlando d’inediti), The Who non hanno mandato alle stampe una raccolta di canzoni, ma un pamphlet. L’iniziativa può essere ascritta al solo Pete Townshend, da sempre autore di musica e testi del gruppo, dal momento che il 50 percento della band è defunto da un pezzo – Moon & Entwhistle – e che l’apporto dell’oggi 75enne Roger Daltrey al collettivo è sempre stato di tipo muscolare, si trattasse di laringe o di memorabili zompi riccioluti. Who è l’ultima rock-opera di Townshend – non-fiction stavolta – che utilizza una serie di canzoni e un’atmosfera generale per dire la propria sul tema che lo ossessiona da quand’era ragazzino: come può l’artista sopravvivere alla sua natura effimera, che poi coincide col momento della creatività pura?

Se lo chiedeva già ai tempi di My Generation, quando prometteva di togliersi di torno prima dei trent’anni. Se lo chiedeva perfino prima, quando alla scuola d’arte leggeva le teorie di Gustav Metzger sull’autodistruzione dell’artista, che doveva implodere come una stella. Non è successo niente di tutto questo, a morire sono stati gli altri, quelli che autodistruttivi erano per istinto e non per dottrina, ma la questione dell’impossibile coerenza tra l’energia e l’estetica dell’artista, nel caso di Townshend votate al rock, e i crepuscolari risvolti dell’invecchiamento, è diventata la ricorrenza di un animo perennemente torturato come quello di Pete.

Che infine ha deciso di canalizzare questa fissazione nel prodotto che più temibilmente lo poteva rendere pubblico, ovvero proprio un disco, suonato da settuagenari dotati di un sound identico a quello che li ha sempre contraddistinti, ovvero paurosamente ancorato al passato, utilizzandolo per incidere un set di canzoni che ponessero il problema, una volta per tutte: che fare? Siamo sopravvissuti a noi stessi, abbiamo nostalgia del passato e vergogna di questa nostalgia, scricchioliamo e, come canta Daltrey, di raggiungere le note alte non se ne parla più. Che fare? Siamo una pietra di paragone o solo un’illusione morente? Ci crediamo inimitabili, o semplicemente nessuno più ci imita?