Il digitale? «Ormai è una soft skill»

Ad oggi, gli studenti iscritti ai corsi in area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) rappresentano quasi il 30% del totale degli iscritti, mentre l’offerta di corsi STEM rappresenta il 37% del totale dei corsi disponibili in Italia. Una tendenza in crescita negli ultimi anni, ma comunque bisognosa di essere nutrita e, per una certa misura, ripensata: basti pensare al numero di aziende che ricercano profili scientifico-tecnologici da inserire nel proprio organico, alla nota scarsità di queste professionalità (tra i profili più ricercati esperti di cybersecurity, blockchain, user experience), e anche alla frequente necessità per le aziende di formare direttamente al proprio interno i neoassunti, posto che spesso e volentieri la formazione universitaria non arriva a fornire tutte le competenze necessarie a performare i ruoli che oggi servono nel mercato del lavoro. Il tasso di evoluzione delle tecnologie, infatti, richiede un aggiornamento continuo, al quale spesso l’università non riesce a stare al passo nell’elaborazione dei programmi universitari.

È proprio per sopperire a queste mancanze che da tempo le imprese hanno iniziato a entrare sempre più dentro le aule universitarie per fare formazione, nel tentativo di accelerare il processo di acquisizione di questi tipi di competenze da parte dei giovani. Uno di questi è il progetto “Orizzonte digitale” di VMware, azienda leader nello sviluppo di software aziendali: a partire dal 2020, i suoi esperti terranno incontri formativi, seminari e lezioni didattiche presso gli atenei, trasmettendo il proprio know-how in ambiti come il Cloud, il Networking e la Sicurezza e il Digital Workspace. Il progetto prenderà il via nelle università di Pisa, la Federico II di Napoli e Milano-Bicocca, formando circa 1000 studenti all’anno, e poi si sposterà anche in altri atenei, soprattutto al Sud, e in generale lì dove l’innovazione stenta ad arrivare, sia a livello universitario che aziendale.

«Orizzonte digitale si pone l’obiettivo di aiutare a colmare il gap digitale nel percorso di trasformazione del paese», spiega Raffaele Gigantino, Country Manager di VMware Italia a Linkiesta. «Intendiamo aiutare i giovani di qualsiasi estrazione universitaria ad accrescere la propria cultura digitale, a prescindere dal proprio posto di lavoro». Il progetto, infatti, non si focalizza soltanto sui laureandi in materie informatiche e simili, ma punta a promuovere una cultura digitale tra i giovani di qualsiasi facoltà. «Gli ultimi studi della commissione UE, infatti, dicono che già entro il 2020 il 90% delle professioni non ICT richiederà competenze digitali. Già oggi l’Italia soffre di un deficit di 800.000 risorse con competenze tecnologiche», spiega Gigantino. «Il digitale ormai è praticamente una soft skill», incalza Fichera, «al pari delle capacità di comunicazione e di lavoro in team. Tant’è che nelle startup le competenze digitali sono necessarie indipendentemente dall’ambito di attività».