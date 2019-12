Ecco perché Von der Leyen ha deciso di lanciare un grande piano verde per l’Europa

1. Dovrà funzionare: la storia ci insegna che un bel prato verde piace a tutti, ma che ancor di più piace avere un lavoro, possibilmente redditizio. Perché il piano di UvdL per lo sviluppo sostenibile funzioni, dovrà rilanciare l’economia, produrre ricchezza, nuovi posti di lavoro, promuovere nuovi modelli di crescita, essere competitivo (non a caso la Presidente ha coniato l’espressione «sostenibilità competitiva»). In caso contrario, non sarà.

2. Dovrà creare una nuova politica industriale europea che sia realmente federale e non più solo la somma di politiche nazionali.

3. Prevedere un corposo taglio alle emissioni: UvdL ha parlato di un radicale taglio delle emissioni: -50% entro il 2030. Un dato enorme, visto che il 2030 è fra un battito di ciglia.

4. Prevedere un pesante piano di imposte per le aziende inquinanti, di modo che non inquinare sia più conveniente che farlo.

5. Prevedere, nei limiti possibili all’interno del WTO, sanzioni per le aziende extra UE che, invece, inquinano. In questo modo non solo si farebbe pressione anche su attori economici esterni all’Unione, ma si eviterebbe il dumping alle aziende europee.

6. Sostenere il Just Transition Fund : un fondo (la cui entità non è ancora stata resa nota) dedicato ai Paesi dell’Est Europa, i cui standard di inquinamento sono ancora insufficienti e la dipendenza dalle fonti fossili ancora troppo alta. Il fondo avrebbe l’obiettivo di finanziare la transizione verso industrie e fonti energetiche più pulite e di riqualificare in tal senso i loro lavoratori.

7. Stop ai finanziamenti a progetti inquinanti: la questione è già, parzialmente, in atto poiché lo scorso 15 novembre, la Banca Europea per gli Investimenti ha fatto sapere che dalla fine del 2021 non finanzierà più progetti a base di combustibili fossili.