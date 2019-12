Il dittatore Assad, Liliana Segre e la miseria civile e morale dei sovranisti (che riguarda anche noi)

Una moltitudine di bandierine anonime ieri si è scaraventata sulla mia timeline di Twitter per contestare, diciamo così, l’editoriale che definiva criminale di guerra il dittatore Bashar al Assad, detto (da Christopher Hitchens) «un cretino che somiglia a uno spazzolino da denti». Sollecitate da una nota propalatrice di bufale sovraniste, collaboratrice di Primato Nazionale e saggista per le edizioni di Casa Pound – la signora Francesca Totolo che a un certo punto impazzava sulle tv pubbliche e private salvo poi essere stata accantonata perfino da Facebook che le ha oscurato la pagina – le bandierine anonime sostenevano, diciamo così, che fosse infamante definire criminale da guerra una così fulgida figura come quella del dittatore Assad. Le bandierine anonime non hanno trovato niente di grave nell’aver definito il loro beniamino «dittatore» e nemmeno «cretino», ma hanno sproloquiato sul gas usato o non usato dall’esercito di Damasco come se uccidere 100 o 200 mila persone a colpi di armi da fuoco fosse meno grave di ucciderli col gas.

Assad è un criminale di guerra, come hanno provato le Nazioni Unite e le organizzazioni in difesa dei diritti umani. Ora è anche sotto inchiesta della corte penale internazionale dell’Aja. Non solo, è anche un criminale di guerra anche per via dinastica, essendo figlio di quel Hafiz Assad che nel 1982, in meno di un mese, spianò la città di Hama e sterminò 45 mila persone che si erano ribellate al paparino dello spazzolino da denti, in quello che è stato definito il più letale atto di un governo arabo contro il suo stesso popolo.