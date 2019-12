La Lega si sta mangiando una Forza Italia indecisa tra Salvini e si salvi chi può

Parafrasando Dino Basili, Forza Italia al momento è un disastro che, al microscopio, risulta formato da una catena di errori apparentemente senza conseguenze. Ormai non ci sono dubbi: il partito di Silvio Berlusconi sta andando a fuoco, e mentre dall’esterno c’è chi soffia (più per attizzare le fiamme che per spegnerle), i piromani responsabili hanno tutti la spilla tricolore attaccata al petto.

L’ennesima crepa, questa volta, arriva dopo l’Opa lanciata su Fi dal leader leghista Matteo Salvini e dai suoi uomini: l’idea di una Lega Italia, non per forza con questo nome ma intesa come ricettacolo del centro-destra, ha lasciato molti berlusconiani senza parole, spaccando (se possibile) ancor di più la parte moderata da quella pseudo salviniana. “Regna la paura”, avvisano alcune voci interne, in un contesto dove oltretutto ci si “vende al miglior offerente, quello in grado di sopravvivere alla prossima legge elettorale”.

Se l’idea della fusione è stata prontamente scartata dal leader del Carroccio, per la famiglia Berlusconi, fonti interne assicurano che il brand del leghista non dispiace, in quanto potrebbe tirar su le sorti non solo di un partito che il sondaggio di Demos & PI per la Repubblica ha dato al 6,5%, bensì dell’intero patrimonio Mediaset, adesso in mano ai figli e per molti il vero motivo della remissività del Cav.



Insomma, un Forza Italia fagocitato dalla Lega solo un decennio fa sarebbe stata considerata un’eresia, mentre adesso è pura questione di tempo. In attesa di un piccolo accorgimento: ovvero chi mangia chi e come. Perché se le banali questioni, che voci vicino a Berlusconi spiegano già essere finite al vaglio (dal logo che si andrebbe a creare, al ruolo degli azzurri nella scuderia di Salvini), sono dettagli da minuti che precedono la stretta di mano, il nodo cardine della faccenda è capire come Forza Italia riuscirà a resistere fino al momento dell’eventuale aggregazione.

La strategia di Salvini, con il veto messo sui fratelli Occhiuto e sulla loro candidatura alle prossime regionali in Calabria, sembra essere quella di sfiancare l’avversario, pardon l’alleato, per poi assorbire quel che ne rimane senza troppi traumi o livori. E fin qui, il Capitano sta avendo la meglio sul Cavaliere. L’idea, per molti, è quella “di portare a termine quanto di ipotizzato ai tempi dal Pdl, così da uscire vincitori sia con il maggioritario sia con il proporzionale”.