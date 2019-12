Da Mani Pulite in poi il “marketing giudiziario” ha incriminato molte più persone dei tribunali veri

Uno di essi, il prof Carlo Fusaro, docente di diritto pubblico, pone un giusto problema pur traendo spunto peraltro dalla errata percezione della vicenda Carletti e cioè se la confusione e la cattiva informazione sulle più importanti indagini giudiziarie che spesso si concludono con inaspettati capovolgimenti ed assoluzioni abbia qualcosa a che fare col fatto «che da molti anni ormai, non c'è indagine importante, operazione di procuratori e polizie significativa che non parta dall'accurata ricerca di un nome in codice che sia comunicativamente efficace, alla maniera dell'irraggiungibile e mitico "Mani pulite"». Egli si chiede se «Fra procure e carabinieri-polizia... (si sia) sviluppata una specifica professionalità mirata allo scopo di rafforzare l'accusa (e le indagini: certo, certo, "a fin di bene") con il massimo sostegno d'un'opinione pubblica e prima ancora di una stampa ...prostrata a pelle di leone davanti a qualsiasi accusa». Meglio tardi che mai.

Ha ragione il prof. Fusaro; la sua intuizione, ancorché tardiva e buon'ultima, è giusta, ma essa di può utilizzare anche in analoghe vicende che hanno investito politici di altri partiti come Lara Comi di Forza Italia ed addirittura un pezzo da novanta dei 5 stelle come il presidente dell’assemblea capitolina Giuseppe De Vito. Entrambi furono arrestati con grande clamore per vedere poi le loro accuse drasticamente ridimensionate ancor prima di arrivare ad un processo.

Sarebbe utile sapere quali siano i numeri relativi all’accoglimento ed alle modifiche delle richieste cautelari avanzate dalle procure italiane verso migliaia di indagati, ma tali statistiche sono accuratamente precluse dal Ministero di Giustizia, come di recente ha potuto sperimentare anche l’Unione delle Camere Penali italiane, che rappresenta migliaia di avvocati interessati alla materia. Si ha motivo di ritenere siano significativi e, se l’opinione pubblica non si limitasse a protestare solo per i propri indagati ingiustamente colpiti, sarebbe possibile una qualche efficace riflessione.

Il codice di procedura penale limita allo stretto indispensabile le misure cautelari. Perché un qualsiasi cittadino sia arrestato occorrono probanti elementi di responsabilità ma non solo: sono necessarie esigenze legate al concreto pericolo di ulteriori reati, di inquinamento delle prove o al rischio di fuga dell’interessato. Ecco perché ha poco senso litigare sull’applicazione o meno di una misura cautelare: essa non necessariamente esclude o prova il grado di colpevolezza di un indagato. Tuttavia si sconta l’uso dell’informazione fatto dagli organi di indagine spesso in pieno accordo con le procure.