Il fascino sensuale della microfonazione

Si dovrebbero fare più programmi così, più talk show, programmi di chiacchiera, perché s’usa il microfono. E si dovrebbero fare così, con più retro studio, con più dietrologia ossia retro del discorso che invece fa i suoi numeri da pista in studio e quasi un po’ disturba. Ce n’è uno di martedì che fa un po’ così ma solo un po’, siamo ancora agli inizi. Oh, che goduria, che retro gusto del retro scena, sta tutto lì il piacere: nella microfonazione. Ce la fanno vedere, un po’ spiare, ma poco poco per non turbare troppo, però quel poco basta per chi ha gli occhi palpeggianti. Da non aspettare altro che l’inquadratura dell’ospite bardato di finimenti per la presa diretta della voce, uno spettacolo, altro che talk, è tutto show, i valori tattili dell’arte in mostra a vista. Si diventa cultori, e il microfonaggio diventa un genere.

Vedi visi d’ospiti e colli e il mezzo busto, e mani estranee in volo, vuoi coi peli sulle falangi vuoi lisce e soffici con l’unghie a colori, mani alianti che sistemano il microfono sul risvolto della giacca, sulla cravatta, talora con la pinza al taschino e, addirittura, con l’adesivo tondo in pieno petto nudo, che sembra l’impronta del polpastrello di Cary Grant sul mapilario occipitale di Joan Fontaine, alti livelli.

Ora non prendiamoci in giro perché su queste cose serissime non ci si prende in giro, si va al punto, sappiamo tutti cosa accade tra quel trafficare di dita e la sensibilità erogena dell’ospite, si sa ma soprattutto si vede: è il deliquio ma rimanendo in piedi, è il mancamento ma col mantenimento del contegno. Vedi le dita della specialista o dello specialista alla fonia, le senti perché te le raccontano quei volti. Sai com’è: la stoffa si fa mezzana tra polpastrelli e carni, e il tatto si trasmette per via di colletto, di taschino, di cravatta, anche d’asola e poi, addirittura, per adesione direttamente sulla pelle, perché ogni nostro vestimento è malizioso, la pelle specialmente.