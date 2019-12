Ambiente, l’industria non è il diavolo. Facciamolo capire ai burocrati di Stato

Abbasso l’industria! Viva l’industria! Come si esce da questo ping pong dialettico tra due posizioni che pretendono entrambe di avere ragione? Come si fa a convincere qualcuno che i problemi vanno risolti non soffiando sul fuoco delle ansie collettive e generalizzate, bensì cercando soluzioni razionali, magari imboccando strade che esperienza e scienza suggeriscono essere quelle giuste? Mancano circa tre settimane al 2020, che viene anticipato come l’anno dell’economia circolare. Tuttavia, gli auspici suggeriscono forti dubbi che sarà veramente così.

In questi giorni agenzie, osservatori e centri studi italiani sfornano a ciclo continuo rapporti e dossier in cui si legge che, in buona sostanza, le cose non vanno poi così male, e che l’industria tutto sommato sta facendo la sua porca figura nel farci respirare un’aria più pulita, sotto un cielo sempre più blu. È il caso de "l’Italia del riciclo”, rapporto condotto da Fise Unicircular e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che pone il nostro Paese come terzo in Europa per il recupero degli imballaggi. In fatto di carta, vetro, plastica, legno, alluminio e acciaio, siamo un modello da seguire. Ancor meglio facciamo secondo l’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, in altre parole il Mise), che ci assegna la medaglia d’oro nel confronto tra le cinque più importanti economie europee (Italia, Uk, Francia, Germania e Spagna). La nostra economia circolare è un’eccellenza in fatto di produzione, consumi, gestione dei rifiuti e delle materie prime e innovazione. Infine, e in maniera più di chiunque altro esplicita, l’Agenzia europea dell’ambiente, conferma che le cause primarie dell’inquinamento atmosferico sono da attribuire all’agricoltura e ai trasporti su strada. E che l’industria è solo una contributor di terz’ordine. Insomma, l’industria made in Italy ha un animo green da cui i nostri partner stranieri possono soltanto imparare.

Eppure, nonostante questa indigestione di dati, analisi e studi, il clima anti-industriale in Italia non è mai stato così caldo. Il problema è che non si tratta di limitarsi a scalfire un’incrostazione ideologica. Questo è l’ostacolo maggiore, ok, che però è retto da un lato dalla responsabilità delle imprese a non saper comunicare in modo chiaro e semplice quello che fanno, dall’altro poggia su una governance nazionale, attenta esclusivamente ad assecondare paure e ansie dell’opinione pubblica.