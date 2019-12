I sovranisti perdono tempo con Nutella e Mes, mentre arriva la seconda guerra fredda tra America e Cina

Lo scontro sui dazi tra Stati Uniti è Cina è diventata una guerra fredda tecnologica senza che ce ne accorgessimo. Secondo il Financial Times, il partito comunista cinese avrebbe ordinato di rimuovere entro tre anni tutti i Pc e i software stranieri dagli uffici dei dipendenti pubblici. Parliamo di una cifra imponente tra i 20 e i 30 milioni di componenti hardware che saranno sostituiti nel 2020 (la metà del totale), 2021 (il 30%) e 2022 (20%). Un colpo micidiale da 150 miliardi di dollari per i fatturati delle statunitensi Microsoft, Dell e Hp. L’ordine da Pechino è arrivato a inizio anno ed è la risposta mossa di Donald Trump di mettere al bando la cinese Huawei dal mercato Usa per ragioni di sicurezza nazionale. Per il governo cinese il compito non sarà facile perché hard drive e microprocessori dei computer usati dai dipendenti statali sono tutte Made in Usa e i principali fornitori di software sviluppano prodotti per sistemi operativi di Windows e macOS, delle statunitensi Microsoft e Apple. Un compito difficile che il governo cinese vuole raggiungere. In palio in questa corsa alla Luna “digitale” non c’è solo l’autarchia tecnologica ma la supremazia sul 5G nei prossimi vent’anni.

Secondo l’economista americano Nouriel Roubini questa seconda guerra fredda sarà «l’inizio della de-globalizzazione e balcanizzazione dell’economia globale». L’ultima volta aveva predetto prima di tutti la crisi economica del 2008. Potrebbe avere azzeccato di nuovo. Come trent’anni fa, si formeranno due blocchi contrapposti in cui ognuno offrirà la propria tecnologia al mondo. Succede già per i motori di ricerca (Google contro Baidu), le aziende di ecommerce (Amazon contro Alibaba), e i social network (Facebook, Instagram e Whatsapp contro WeChat). Ora è il momento di infrastruttura 5G e microprocessori.

In ogni guerra fredda che si rispetti il campo di battaglia in cui contendersi la supremazia è l’Europa, rimasta indietro nella competizione tecnologica. Per seguire il mito della concorrenza tra piccoli a tutti i costi, l’Unione europea è stata incapace di supportare grandi colossi nel mercato digitale e alta tecnologia. Si possono definire davvero dei giganti la finalndese Nokia e la svedese Ericcson A meno che non vogliamo considerare tali Nokia ed Erikkson che faticano a soddisfare la domanda di infrastrutture 5G e a togliere fette di mercato a Huawei. Secondo le ultime proiezioni nel 2023 l’azienda cinese dovrebbe coprire oltre un quarto delle infrastrutture per la tecnologia di quinta generazione nel mondo.