Che bello, arriva la vecchia proporzionale e dai movimenti si torna finalmente ai partiti

Ma per tornare alle analogie con il tempo che fu, la situazione politica è inopinatamente e fortemente segnata dal ritorno dei movimenti di massa. Si assiste soprattutto all’esplosione del fenomeno delle Sardine, che sabato prossimo porteranno a San Giovanni qualche centinaio di migliaia di persone. Ora c’è da chiedersi se ci sia un nesso fra la ripresa dei movimenti e il ritorno al proporzionale. In altre parole, le Sardine potranno iniettare sangue nel corpo debilitato dei partiti di centrosinistra? A certe condizioni sì. La grossa manifestazione a Piazza Maggiore di Stefano Bonaccini segnala una ripresa di mobilitazione dei partiti di sinistra che è difficile non mettere in relazione con la spinta delle Sardine, “nate” nella stessa Piazza Maggiore. Come vi fosse un vaso comunicante spontaneamente messosi in funzione da solo.

E insomma è come se i partiti sentissero che le diverse pulsioni popolari stessero per ri-convogliarsi verso i partiti stessi. A destra già succede da tempo: gli istinti primordiali contro i diversi e gli immigrati da tempo sono incanalati e fatti propri da Salvini-Meloni. Adesso la sinistra vede la possibilità di una spinta politica uguale e contraria che possa incontrarsi con una proposta (tuttora molto debole) del governo del Paese. Può sembrare strano ma nel momento di massima crisi, i partiti avvertono la possibilità di una loro ripresa ma hanno bisogno di contare le proprie truppe, di non nascondersi più. Ecco perché il proporzionale.

La disfida destra-sinistra si giocherà dunque su questo terreno che è esattamente quello che paradossalmente ne potrà rendere più chiari i termini alternativi. Ormai quasi tutto è pronto: siamo in attesa di collegarci con la Terza Repubblica.