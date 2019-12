Chi è Tagle, il nuovo Papa rosso, e perché Bergoglio affida a lui la Propaganda Fide

Luis Antonio Gokim Tagle è il nuovo prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Una nomina a sopresa, come le tante cui ci ha abituato Papa Francesco, che l’8 dicembre ha pensato bene di rimpiazzare così il 73enne Fernando Filoni mandandalo a guidare l’Ordine equestre del Santo Sepolcro.

Il porporato d’origine pugliese, già sostituto della Segreteria di Stato in epoca Bertone, si ritrova così a essere sollevato prima del tempo da un incarico di prestigio per fare il Gran Maestro di un Ordine equestre d’origine medievale. Sorte simile a quella del card. Leo Raymond Burke, nominato a 66 anni protettore del Sovrano Ordine Militare di Malta, o, peggio ancora, di Gerhard Ludwig Müller senza alcun incarico dopo la mancata riconferma, lui non ancora 70enne, alla guida della Dottrina della Fede. Al di là di qualsiasi speculazione il nome di Filoni figura nel cosiddetto dossier Viganò, come persona informata degli abusi commessi dall’ex card. McCarrick, in Sodoma di Frédéric Martel come protettore di don Ermes Viale e più volte in Giudizio Universale di Gianluigi Nuzzi, dove si parla di un conto allo Ior denominato Card. Prefetto con saldo di 510.000 dollari e ipotizzato come riferibile allo stesso.

Non è forse un caso che Bergoglio abbia scelto per rendere nota la nomina di Tagle, detto Chito – come lui stesso si fa chiamare – l’8 dicembre, giorno in cui si è recato a rendere il consueto omaggio alla statua dell’Immacolata in piazza di Spagna, dove sorge la sede della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli: il celebre palazzo berniniano, cioè, di Propaganda Fide, come si chiamava il dicastero fino alla riforma della Curia romana voluta da Paolo VI. Un dicastero così importante che il suo prefetto è da sempre chiamato il Papa Rosso. Questo nome è in relazione a quello del pontefice, che è il Papa Bianco, e del superiore dei gesuiti, che è il Papa Nero.