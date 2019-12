Affari cinesi: tutti i perché della incredibile crescita della Cina, raccontati in un libro

Primi, secondo la ricerca condotta dall’OECD di Parigi, per competenze scientifiche degli studenti di quindici anni. Primi per quelle matematiche e anche per capacità di comprendere un testo scritto. Hanno superato Singapore, ma anche Hong Kong e Macao. Lontani sono gli Stati Uniti e, ancora di più, l’Italia. Sono questi i numeri che dicono – più di qualsiasi altro – quanto un Paese ha futuro. E il senso di una rincorsa cominciata nel 1989 quando il regime comunista rischiò di estinguersi a Tienanmen e la Cina era, ancora, il Paese più povero del mondo.

Lezioni cinesi il libro che ho appena pubblicato con Solferino Rcs (c’è una versione inglese e più accademica, scritta per Springer Nature dal titolo Democracy and Growth in the 21st Century) è il racconto che mette insieme numeri e soprattutto l’esperienza dei miei viaggi nell’Impero di Mezzo (uno ogni quattro anni, a partire dal 2006, fino ad arrivare all’insegnamento annuale che mi lega alla Business School Uibe di Pechino) per capire meglio cosa può spiegare il “balzo in avanti più lungo ed alto” della storia.

E, in effetti, la Cina è – aldilà dei giudizi sempre pregiudizialmente ostili o adulatori – il Paese più interessante da studiare (come dimostra il numero crescente di ragazzi italiani che ne frequentano i licei e le università). Da studiare – proprio come avrebbe detto Calvino – perché è lo specchio al contrario nel quale capiamo meglio cosa siamo o cosa siamo diventati. Il senso più profondo della nostra crisi.

Il libro racconta, dunque, la Cina attraverso il dialogo con alcuni dei protagonisti: il fondatore visionario di AliBaba cercando di cogliere il rapporto che lo lega al Potere; il direttore dell’Accademia di Scienze Sociali di Pechino; il ministro della propaganda e alcuni dei membri del Comitato Centrale del Partito più misterioso e potente del mondo; i contadini del Sichuan e i medici che usano la telemedicina per portare nei villaggi le terapie accessibili fino a qualche anno fa solo nelle metropoli della costa.