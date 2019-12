Le cronache dal mondo alla rovescia (sperando nell’anno che verrà)

Nel mondo alla rovescia fa grande clamore l’odiosa violazione della privacy di un giornalista da parte di alcuni fan di un leader politico, ma non frega niente a nessuno se il primo partito del Parlamento italiano è sotto inchiesta del Garante per aver violato la privacy degli ignari amici di Facebook dei suoi militanti.

Nel mondo alla rovescia il clima infame del dibattito pubblico italiano non è una conseguenza di decenni di trasmissioni populiste, di manette e di forconi, di fasci e associati in prima serata e di imam islamisti, di Giulietti Chiesa e di teorie del complotto in diretta tv per commemorare l’anniversario dell’11 settembre, tutto molto prima che arrivassero gli hashtag e i troll, tutto ancora analogico e senza algoritmi, ma di chi a un certo punto si è rottoercà e ha ribattuto con altrettanta malrisposta virulenza.

Nel mondo alla rovescia il conflitto di interessi è soltanto quello di un miliardario dei media che scende in campo (solo in Italia perché pare che per Bloomberg in America non valga), ma non quello di una società di web marketing che ha fondato un partito e mandato i dipendenti a gestire Palazzo Chigi, alcuni ministeri e le commissioni parlamentari controllando deputati e senatori con un’app di democrazia diretta dalla medesima srl milanese e imponendo agli eletti una decima sul denaro pubblico.