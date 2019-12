L’Europa riforma l’antitrust e ora saranno guai per le big tech

La donna più temuta dai giganti del Web vuole aggiornare le leggi che regolano l’Antitrust europeo per adeguarsi al mercato globale e digitalizzato. La nuova commissaria europea per “Un'Europa adatta all'era digitale”, Margrethe Vestager, ha preso alla lettera la carica che Ursula von der Leyen ha scelto per lei. Ma a differenza di Falqui, non basta la parola per vedere subito dei cambiamenti. Vestager conosce già tutti i dossier più importanti dopo cinque anni come commissaria europea alla concorrenza, ma le sue armi per fermare le aziende tecnologiche che violano le norme del mercato unico sono spuntate. Le ultime leggi antitrust dell'Unione Europea risalgono al 1997 quando Nokia era ancora sinonimo di cellulare, Facebook non esisteva, Google aveva poco più di un anno e Steve Jobs era appena tornato ad Apple e non aveva ancora sfornato l’Ipod, l’Ipad e l’Iphone. Esaminare fusioni e acquisizioni o sanzionare pratiche anti competitive dei colossi tecnologici nel mercato Ue con queste regole è come fermare un cyberattacco con una fionda. «Molti mercati funzionano in modo piuttosto diverso rispetto a 22 anni fa. Abbiamo sviluppato e perfezionato le tecniche che possiamo usare per definire i confini del mercato e i tipi di prove che utilizziamo», ha detto la danese durante la conferenza annuale Chillin’ Competition di Bruxelles del 9 dicembre. «Se sapessi quello che so ora su Google, sarei stata più coraggiosa».

Per cambiare le leggi sulla concorrenza e aggiornarle in tempo di mercati digitali e protezionismo Vestager punta a modificare la base: il Market Definition Notice, la normativa Ue che definisce il mercato europeo e stabilisce i principi da seguire e le regole su fusioni e antitrust. «La Commissione europea ha fatto molta esperienza dal 1997. È giunto il momento di rivedere la definizione del mercato. Vogliamo essere sicuri che le linee guida fornite siano accurate e aggiornate e definiscano un approccio chiaro e coerente nei casi di antitrust e di fusione in diversi settori. Ovviamente le parti interessate avranno la possibilità di dare il loro parere durante le diverse fasi della revisione», ha spiegato a Linkiesta Maria Tsoni, una portavoce della Commissione europea. A oggi però non esiste un calendario delle riforme. La commissaria è in una fase interlocutoria in cui sta raccogliendo pareri e consigli dagli addetti ai lavori dopo l’annuncio del 9 dicembre.

Di sicuro si interverrà su uno strumento che Vestager ha usato spesso nei suoi cinque anni da commissaria ma che non sembra così aggiornato per l'industria digitale. Si tratta di una parolaccia tecnica: lo Ssnip, il test di aumento dei prezzi piccolo ma significativo e non transitorio che viene utilizzato per definire un mercato. Tradotto: capire a quali prodotti le persone passerebbero se il bene o servizio che stanno usando aumentasse leggermente di prezzo. Il problema però nel mercato digitale è che ci sono prodotti a rischio monopolio che sono utilizzati gratuitamente. Come per esempio il sistema Android che è gratis nella maggior parte dei cellulari. Se Google un giorno abbasserà la qualità di Android non è detto che tutti i consumatori europei passeranno ad Apple perché l'Ipone costa molto. Il punto è che lo Ssnip test non funziona molto con le grandi aziende digitali che sono attivi in una vasta gamma di settori diversi, fornendo ai consumatori un ecosistema di servizi, tutti progettati per funzionare bene insieme. «Può essere difficile per i consumatori passare da un ecosistema all'altro. Quindi potrebbero esserci momenti in cui dobbiamo anche esaminare il modo in cui questi ecosistemi possono lasciare bloccati i consumatori», ha spiegato Vestager giustificando così anche la multa a Google di 4,3 miliardi di euro inflitta dalla Commissione Ue.