Meno tasse nel 2020 se aderisci nei prossimi giorni a un fondo pensione

Dicembre è senza dubbio l’ultima chance per fare tutto ciò che ci si era ripromessi di fare durante l’anno ma che per un motivo o per l’altro è stato rimandato fino all’ultimo. Fortunatamente ci sono ancora alcuni giorni per risparmiare sulle tasse e farsi un bel regalo di Natale: aderire a un fondo pensione entro dicembre 2019 per avvalersi della deducibilità dei contributi versati dal reddito da dichiarare ai fini IRPEF nella dichiarazione del prossimo anno.

Il tetto di deducibilità a disposizione è di ben 5.164 euro ed esistono diverse casistiche che comportano un risparmio fiscale grazie alla previdenza complementare. Ecco alcuni casi di risparmio fiscale nella dichiarazione 730:

Leonardo: ha versato contributi entro il limite annuale di deducibilità di 5.164,57 euro annui Beatrice: ha versato contributi oltre il limite di deducibilità di 5.164,57 euro annui Carolina: ha versato contributi anche per suo figlio fiscalmente a carico Virginia: ha versato 1.000 euro ed è in regime fiscale forfettario

Continuiamo a leggere su propensione.it per scoprire il risparmio fiscale che si può ottenere nella dichiarazione dei redditi 2020