Grosso guaio per il Conte Bis: se NON vince Salvini, il governo sarà costretto a governare

C’è una domanda che il sistema politico dovrà cominciare a porsi in vista del giro di boa del gennaio 2020. E se NON vince Matteo Salvini? Se l’Emilia resta al Pd di Stefano Bonaccini e la Calabria se la prende il Pd di Pippo Callipo? L’ipotesi finora non è stata contemplata e tutte le energie sono state spese per costruire exit strategy basate sul presupposto contrario, e cioè sulla vittoria sovranista con conseguente frana dei democratici, del M5S, del governo e ovviamente della legislatura. Anche per questo la legge elettorale è tornata ai primi posti dell’agenda di maggioranza e Parlamento: «Bisogna prepararsi al voto in primavera» è la frase più ascoltata in ogni capannello di deputati e senatori ovunque radunato.

E tuttavia la piega presa dalla campagna per le Regionali comincia ad autorizzare ipotesi diverse. In Calabria il centrodestra non ha ancora nemmeno un candidato mentre il fronte opposto è riuscito a convincere un personaggio come Callipo, imprenditore assai stimato e popolare anche tra i descamisados M5S (che lo hanno inutilmente corteggiato). In Emilia Romagna, gli ultimi sondaggi di Noto e Piepoli danno Bonaccini avanti, anche se di un solo punto, mentre Tecnè lo quota alla pari con la leghista Lucia Borgonzoni.