L’abbraccio di Milano a Liliana Segre

Stretti come sardine, più delle sardine. Così, con una folla difficile da contare, Milano ha accolto centinaia di sindaci per la marcia organizzata su iniziativa del primo cittadino Giuseppe Sala insieme a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, contro l’odio e in sostegno di Liliana Segre, la sopravvissuta di Auschwitz senatrice a vita e promotrice di quella commissione parlamentare contro l’hate speech che tante critiche le ha portato. Di più, veri e propri insulti e minacce, soprattutto online, perpetrati da anonimi incivili che, forti dello schermo che li separa dal resto del mondo, si sentono liberi di scrivere le oscenità più brutali. È paradossale che questo succeda proprio ad una donna che è scampata agli orrori del campo di concentramento, e che con l’odio dovrebbe aver dato abbastanza. Vergognoso che, a distanza di tanti anni, su tutti debba essere proprio lei a tornare in piazza, in parlamento, nelle scuole e in televisione per ripetere ancora una volta che no, l’odio non è la soluzione, con l’odio non si va da nessuna parte. Ma tant’è. Lo fa, lo deve fare, da lottatrice qual è stata e qual è, perché, come ben dice il direttore de Linkiesta nel suo editoriale di oggi, viviamo in un mondo al contrario, e dovremo pur cercare di sistemarlo.

Per fortuna, Liliana Segre ha trovato tanti dietro di sé a sostenerla. Perché l’Italia vera non è quella degli odiatori seriali, dei leoni da tastiera, degli insultatori professionali. È proprio questo il senso che ha mosso l’iniziativa dei sindaci, nella città di cui è originaria e beniamina: un cordone di primi cittadini venuti da tutta Italia a “farle da scorta”, a nome di tutte le loro città. Al di là del colore e dell’orientamento politico. Ne erano previsti 600, ma ne sono arrivati anche di più. «Forse 1000», dice Segre dal palco. Il corteo è fin dall’inizio affollatissimo, la gente un po' si spintona, qualcuno lamenta che non si riesce a passare. Non facile in effetti riuscire a infilare tutti nella galleria Vittorio Emanuele, per la prima volta attraversata da una manifestazione pubblica. In prima linea ci sono Giuseppe Sala, il sindaco di Palermo Orlando, quello di Bergamo Gori, quello di Bari Antonio Decaro. E tanti, tanti altri sono in mezzo alla folla, mescolati ai comuni cittadini, distinguibili solo dalla fascia tricolore che indossano. Segre li incontra al centro della Galleria. «Vorrei stringerle la mano», dice una signora, sorridente. Malgrado la ressa dei giornalisti che saltano l’uno sull’altro per catturare il momento, i flash delle macchine fotografiche e i vigili e volontari che si sbracciano per fare largo ai protagonisti tra la folla, l’atmosfera è allegra. «Liliana! Liliana!», urlano. Sotto il brillio della cupola, a un paio di settimane dal Natale, le luci sembrano festeggiare lei.