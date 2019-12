Si è insediato Alberto Fernández, il presidente argentino aiutato da Papa Francesco

Sarebbe stato Papa Francesco a usare la sua influenza per permettere che Alberto Fernández togliesse a Mauricio Macri la presidenza argentina. Sì. Molte sono le incognite sul nuovo inquilino appena insediato alla Casa Rosada. Una riguarda il dubbio se sarà un moderato, o se tornerà al populismo dell’era di Cristina Fernández de Kirchner, che comunque è stata eletta come sua vicepresidente: Fernández-Fernández è stato chiamato il duo in campagna elettorale, o Effe-Effe. In gran parte collegato al dubbio precedente, è il secondo quesito: se Fernández avrà un profilo autonomo, o sarà semplicemente un pupazzo di Cristina. Lei ha preferito correre da Vice e non di nuovo da Presidente un po’ per accreditare una immagine di rinnovamento, e consentire che la sua alleanza elettorale potesse riunire anche il peronismo ortodosso diffidente nei suoi confronti: “Fronte di Tutti” è stata infatti definita. Ma molto suggeriscono i maligni, anche per via degli 11 processi in cui è tuttora imputata: la maggior parte per malversazione, ma c’è stata anche una accusa di “tradimento alla patria” per aver coperto le responsabilità dell’Iran sull’attentato all’Associazione Mutualistica Israelita Argentina. In Argentina infatti non c’è immunità per il presidente ma c’è per il vicepresidente, in quanto presidente del Senato.

Un dubbio ulteriore è se a un certo punto Fernández non si dimetterà, per far governare Cristina direttamente. Magari dopo aver ripulito la posizione di lei a colpi di indulti e amnistie, o intimidendo i giudici che indagano su di lei. Addirittura, in campagna elettorale si era detto che avrebbe istituito una sorta di “Ministero della Vendetta”. Chiunque governerà e come lo farà ci sarà il problema di venire a capo di una situazione economica che si preannuncia tempestosa quanto non mai. Anche se Macri lascia in eredità alla Banca Centrale una riserva che in quattro anni è salita da 5 a 25 miliardi di dollari, ed è riuscito a ottenere l’autosufficienza finanziaria. Non è riuscito però a ridurre in modo significativo né la povertà né l’inflazione, e soprattutto con lui il peso ha iniziato a un certo punto a essere travolto da uno sciame di tempeste speculative, che col nuovo governo minacciano di diventare veri e propri uragani.

La cosa di cui nessuno dubita, però, è che sia stato Papa Francesco a lavorare per favorire quella riappacificazione tra kirchneristi e peronisti ortodossi la cui frattura nel 2015 aveva favorito la vittoria del liberale Macri. Infatti 37,08 aveva preso al primo turno il kirchnerista Daniel Scioli, 34,15 Macri, 21,39 l’altro peronista Sergio Massa. E la confluenza dell’elettorato di Massa aveva consentito a Macri di imporsi al ballottaggio col 51,34. Stavolta, invece, Effe-Effe hanno preso subito il 48,24, contro il 40,28 di Macri: e per la legge elettorale basta il 45% per vincere al primo turno.