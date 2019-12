Salvini stai sereno, il Pd pensa a Enrico Letta candidato premier

Può essere che dopo tanti anni all’ex presidente del Consiglio Parigi sia diventata stretta. Una bellissima esperienza, una tappa magnifica, ma la malattia della politica a uno come Letta non passa mai. Non si è capito se realmente pensasse a un’alta carica europea per sé - ci fu in questo senso una circostanziata indiscrezione di Repubblica, e il perfido rivale fiorentino disse «Letta è molto forte...nelle redazioni»- e tuttavia è certo che fra una comparsata da Zoro e un profluvio di tweet, un nuovo libro e una proposta-bomba, Enrico Letta vada assomigliando sempre più a un Prodi junior, il giovane professore e il vecchio Professore, l’allievo e il maestro, giocolieri del ci sono-non ci sono. La strategia luciobattistiana dell’assenza paga ma alla fine, in politica, cede.

Zingaretti lo considera l’uomo giusto per accrescere il prestigio e l’influenza del Pd nell’Italia che conta. Una carta fortissima per guidare un partito che mostra di tenere ma che non riesce a svincolarsi da una percentuale assolutamente insufficiente per sperare di governare il Paese, quel “quasi 20%” (complici le scissioni di Renzi prima e Calenda poi che però sono due fatti politici), cui il Pd resta inchiodato nei sondaggi. E che ci fai, con una bella tenuta? Serve qualcosa in più.

Tocca a “Enrico”, dunque. Non oggi, probabilmente. Ci sono anche da superare vari problemi interni, as usual. C’è soprattutto da capire cosa intenda fare concretamente Zingaretti, che in ogni caso avverte il bisogno di un rafforzamento al vertice del Pd. Una certa stanchezza il segretario, che più di tutti porta la croce di un governo che non incanta il Paese, comincia a sentirla. Come sempre, al Nazareno tutto è possibile, o quasi. Anche che torni Enrico Letta, novello Edmond Dantès.