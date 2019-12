I costi degli anziani addosso ai giovani: ecco perché le pensioni sono ancora il problema sociale per eccellenza

Negli ultimi tempi si ha un’insorgenza della vicenda delle pensioni. Oltre al Belpaese con l’aspro dibattito sulla riforma detta Fornero e sulla cosiddetta quota 100, ci sono le vicende degli altri. Il sistema pensionistico statunitense, che è soprattutto ad accumulazione, può reggere solo se i prezzi delle attività finanziarie crescono senza sosta. Il sistema pensionistico francese, che è soprattutto a ripartizione, è sotto stress per il tentativo in corso da anni di riformarlo. Lo stesso accade in Russia, che ha un sistema soprattutto a ripartizione. In Cile, infine, che ha un sistema ad accumulazione, si ha il problema della numerosità delle pensioni di importo minimo (4).

Il cuore della questione in tutti i Paesi di cui si è fatto cenno sono le pensioni eccessive rispetto ai versamenti, data l’età cui si accede per goderne e alla vita residua lungo la quale le si incassa. Questo andamento vale sia per i sistemi a ripartizione (chi lavora trasferisce del reddito a chi è in pensione) sia per i sistemi ad accumulazione (chi lavora versa una parte del proprio reddito che viene investito intanto che aspetta di andare in pensione).

Un tempo avevamo Giuseppe sposato con Maria, e i due avevano tre figli. Giuseppe andava in pensione a 55 anni e viveva per dieci anni fino ai 65. I tre figli, quando Giuseppe andava in pensione, lavoravano tutti e pagavano la pensione del padre ciascuno per un terzo e per soli dieci anni. Maria alla morte di Giuseppe riceveva una parte della pensione del marito come reddito per aver tirato su la casa e i figli. Una decina di anni dopo anche Maria moriva.

Oggi abbiamo sempre Giuseppe sposato con Maria, ma i due hanno un solo figlio. Giuseppe va in pensione a 65 anni e vive per venti anni fino agli 85. Il figlio quando Giuseppe va in pensione lavora, ma paga da solo la pensione del padre e per venti anni. Maria alla morte di Giuseppe riceve per una decina di anni una parte della pensione del marito come reddito per aver tirato su la casa e il figlio.