Renzi ha torto, ma dipingerlo come The Leopoldaman serve solo ad autoassolverci

Nella polemica tra Matteo Renzi e Corrado Formigli – e a maggior ragione tra le rispettive schiere di sostenitori, difensori e picchiatori – quello che più salta agli occhi, paradossalmente, sono le omissioni.

Renzi, anzitutto, dimentica di dire che l’intervista con Formigli è stata uno scontro ad armi pari. Scontro che peraltro, a mio modesto parere, Renzi aveva vinto. E l’aveva potuto vincere proprio perché Formigli, nel rivolgergli tutte le domande – a giudizio di Renzi, e in parte anche mio – pretestuose, tendenziose e provocatorie che gli ha rivolto, gli ha sempre lasciato il tempo di rispondere e il modo di sottolinearne il carattere pretestuoso, tendenzioso e provocatorio. So che per molti renziani la principale colpa di Formigli è proprio di averlo interrotto continuamente, tecnica che in tv è spesso utilizzata per mettere l’ospite in difficoltà, ma non era questo il caso, a meno che non si consideri illegittima qualunque interruzione dell’altrui monologo. Quello non era un comizio, era un’intervista, e in nessun momento dell’intervista Formigli ha fatto ricorso ad alcuno dei mille trucchi che i conduttori possono usare in queste circostanze: dalle domande a grappolo, con sistematico cambio di argomento, in modo che allo spettatore non arrivi nemmeno una risposta intera, ma solo un cumulo di accuse, fino al classico «aspetti-aspetti mi risponde al termine di questo servizio di quindici minuti in cui abbiamo chiesto a tutte le persone che la odiano perché la considerano un grandissimo farabutto».

Formigli ha fatto le sue domande e ha lasciato che Renzi rispondesse come meglio credeva, anche quando la risposta consisteva in un’aperta contestazione della domanda. E pure in questo caso il conduttore ha evitato di ricorrere all’ultimo rifugio dei giornalisti-canaglia, che prima menano e appena l’altro si azzarda a difendersi gridano all’attentato alla libertà di stampa. Dunque Renzi aveva vinto, ma non ha resistito a fare Renzi, e la sera stessa ha cominciato a twittare le sue lamentele sulla conduzione, tra il vittimistico e il minaccioso, sapendo benissimo cosa ne sarebbe seguito, e cioè un’inaccettabile cagnara social, con le foto di casa del conduttore messe in mostra in una specie di grottesco «e allora Formigli?» dall’evidente carattere intimidatorio. E se tutta questa storia si fosse svolta in qualche lontano paese in cui vigono lo stato di diritto e il pluralismo dell’informazione, l’articolo finirebbe qui, dicendo semplicemente che Renzi e i renziani hanno torto. Il che è vero, peraltro. Il problema è che hanno torto anche buona parte degli altri, e Renzi ha almeno una significativa attenuante. Dunque – sono spiacente – l’articolo continua.