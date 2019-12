I processi mediatici a Renzi o Formigli dimostrano una cosa sola: siamo esseri fatti d’invidia

È il non detto di milioni di commenti digitati ogni giorno in giro per il mondo, è la filigrana stessa dei social network, è il silent talk dei talk show, è un iceberg di bile di cui il fanatismo giudiziario non è che la punta. L’invidia. “Dietro ogni grande fortuna c’è un crimine”: per noi non è più abbastanza. Vogliamo facce da odiare, lineamenti da sfottere, nasi storti e orecchie a sventola e pance in fuori, carne da frollare, nomi e cognomi da insultare. Ci piace l’uomo forte perché all’occorrenza può trasformarsi in un inequivocabile capro espiatorio. La colpa è di quello lì. Dietro ogni fortunato c’è un criminale: ecco che cosa sussurra lo spirito dei tempi.

Siamo noi la più o meno consapevole claque dei processi mediatici. Le grand jury c’est moi. Élite come sinonimo di cosca. Chi appartiene a categorie che riteniamo privilegiate – politici, giornalisti, vip in generale – deve nascondere qualche orribile segreto, perché anche noi lavoriamo e sudiamo, ma guarda un po’ dove sono loro e dove invece siamo noi. Loro sono in tivù. Dev’esserci un codice segreto per aprire le porte della felicità e i potenti ce lo tengono nascosto. Chi ha invidiato ieri potrà essere a sua volta invidiato domani. Perché l’invidia è come Saturno che divora i suoi figli: con la quantità di bile che produce potrebbe digerire nazioni intere. Di tutti i cavilli legali, morali e immobiliari a noi non ce ne frega nulla: a noi interessa che Matteo Renzi possa permettersi di giocare a nascondino con i figli nel parco di una villa da 300 metri quadri, che Corrado Formigli prenda il sole a piacimento nel centro di Roma su un terrazzo da 100 metri quadri. Ogni scusa è buona per fargliela pagare. Non ha prestato le uova al vicino? Tanto basta. Non ci interessano i perché e i per come, meriti e leggi e ragionamenti, a noi interessano solo i metri quadri. Che sono più dei nostri. Non ci serve altro per sperare che li perdano in un sol colpo. Sfratto, confisca, tutti per strada! E che si pentano delle loro fortune, che abiurino il proprio successo. Maledetti, guarda qui che bolletta della luce m’è arrivata, a me. Vivesse in uno sgabuzzino potremmo amare perfino un ministro.